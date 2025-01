Ballabio. Al via i lavori per installare nuovi guard rail alla piana di Balisio

Importante intervento effettuato dalla Provincia di Lecco

Sarà allargata la carreggiata e creata una banchina di almeno un metro

BALLABIO – Prende il via nella giornata odierna un importante intervento effettuato dalla Provincia di Lecco presso la Piana di Balisio, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza per automobilisti e per tutti coloro che percorrono l’importante arteria stradale Sp62.

Verranno infatti posizionati due guard-rail, in entrambe le direzioni, nel tratto della SP62 compreso tra l’agriturismo Prato dalla Chiesa e la stazione di servizio Tamoil, con il consolidamento delle sponde, l’allargamento della carreggiata e la creazione di una banchina di almeno un metro. I lavori vedranno il contemporaneo intervento di Lario Reti Holding che posizionerà delle nuove condutture a fianco della strada.

“Esprimo grandissima soddisfazione – afferma il Sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola – per queste opere pubbliche volute dalla Presidente Alessandra Hoffman e dal Vicepresidente con delega alla viabilità Mattia Micheli. Ho sempre pensato che il tratto di Balisio fosse estremamente pericoloso soprattutto in considerazione dell’elevato flusso veicolare che, tutti i giorni, si dirige dalla Valsassina verso il capoluogo e viceversa. I due guard-rail verranno posizionati nel punto maggiormente interessato da allagamenti causati dalla formazione del lago effimero e pertanto non posso che ringraziare la Provincia di Lecco per aver dato una risposta anche a questo problema e per l’attenzione dimostrata, ancora una volta, al nostro territorio”.