Ballabio, conti in ordine e nuovi investimenti: biblioteca al Parco Due Mani e parcheggi a Ballabio Superiore

Approvato il rendiconto 2025 con un avanzo di quasi 396mila euro

Il Comune punta su cultura, viabilità e sicurezza senza aumentare il carico fiscale

BALLABIO – Conti in ordine e nuovi investimenti in arrivo per il Comune di Ballabio. Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto consuntivo 2025, che evidenzia una situazione economico-finanziaria “sana e prospera”, con un avanzo di amministrazione disponibile pari a 395.879,18 euro.

Un dato in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma per una ragione precisa: le risorse sono state impiegate nel corso del 2025 per finanziare diverse opere pubbliche, già concluse o in fase di completamento. Tra queste figurano il Centro di Raccolta Comunale e l’acquisizione della Baita di Bongio, interventi realizzati senza incidere sulle tasche dei cittadini.

“Questo risultato è frutto di un’attenta e scrupolosa gestione delle poste di bilancio operate dall’ufficio finanziario”, dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vicesindaco e assessore al Bilancio Paola Crotta. Gli amministratori sottolineano anche l’importanza del recupero dell’evasione fiscale, che nel 2025 ha portato nelle casse comunali 128mila euro.

Nel corso della stessa seduta è stata approvata anche una variazione di bilancio che apre la strada a nuovi interventi sul territorio. Tra le priorità indicate dall’amministrazione spiccano la progettazione della nuova biblioteca al Parco Due Mani e la realizzazione di parcheggi a Ballabio Superiore. Previsti inoltre lavori di asfaltatura e un potenziamento del sistema di videosorveglianza.