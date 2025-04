Ballabio, depositato il Bilancio 2024: “Tanti investimenti per i prossimi anni”

Situazione sana, soddisfatta l’amministrazione

Lotta all’evasione, nel 2024 recuperati 160 mila euro

BALLABIO – È stato depositato il rendiconto consuntivo 2024 che, a fine mese, verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale di Ballabio. Il bilancio presenta una situazione economico-finanziaria sana e prospera con un avanzo di amministrazione disponibile di oltre € 1.120.000,00.

“Questo risultato è frutto di un’attenta e scrupolosa gestione delle poste di bilancio operate dall’ufficio finanziario guidato dalla dott.ssa Longhi che voglio ringraziare per l’ottimo lavoro svolto e per la preziosa collaborazione – dichiara il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Paola Crotta – E’ doveroso inoltre sottolineare l’importanza della lotta all’evasione fiscale che nello scorso anno ha permesso di riscuotere ben € 160.000″.

Un bilancio sano, appunto, ma con le fragilità tipiche di tutti i piccoli comuni per quanto concerne le spese correnti, soprattutto causate dall’incremento delle spese per il sociale, dove le necessità sono sempre maggiori a causa della crisi e della situazione congiunturale di incertezza economica globale – continua Paola Crotta – Tutte le aliquote Imu ed Irpef rimarranno invariate, seppur inferiori a quelle di tanti comuni limitrofi e, anzi, ci sarebbe piaciuto riuscire a limarle leggermente ma questa fragilità sulle spese correnti non ci consente, al momento, di operare in tal senso”.

“Grazie all’ottimo lavoro degli uffici e dell’assessore Crotta siamo di fronte ad un bilancio sano e con i conti in ordine – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – Questo importante avanzo sarà il tesoretto necessario per realizzare gli investimenti che abbiamo previsto nel programma elettorale”.