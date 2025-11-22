Ballabio. Il rinnovato plesso della scuola dell’infanzia Pianeta Bimbi inaugurato sotto la neve

Nella mattinata di venerdì il taglio del nastro con il sindaco Giovanni Bussola

Nuovi spazi accoglienti, pensati per rispondere ai bisogni dei bambini e nutrire la loro crescita

BALLBIO – La scuola dell’infanzia Pianeta Bimbi di Ballabio ha aperto le sue porte in una veste completamente rinnovata: pavimenti luminosi, pareti dai colori caldi e tende che filtrano la luce creano spazi accoglienti, pensati per rispondere ai bisogni dei bambini e nutrire la loro crescita.

Ogni dettaglio riflette uno sguardo attento verso gli adulti di domani, perché spazi sereni e stimolanti aiutano a coltivare curiosità, creatività e la voglia di cambiare il mondo. Al centro della giornata c’è stato il progetto musicale verticale dell’Istituto Comprensivo a indirizzo musicale, che accompagna tutti gli alunni dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado. La musica diventa un filo conduttore che unisce le generazioni e sostiene la crescita educativa e personale dei bambini.

Venerdì 21 novembre, alle 10.30, il taglio del nastro alla presenza del sindaco Giovanni Bussola ha inaugurato ufficialmente il plesso rinnovato. I bambini delle classi di 4 e 5 anni hanno accompagnato l’Inno di Mameli con le loro percussioni, mentre i più piccoli, di 3 anni, hanno assistito al concerto, certi che l’anno prossimo toccherà a loro vivere l’esperienza musicale con la professoressa Emanuela Milani.

I ragazzi della 3^ A della scuola secondaria di primo grado “Don Ticozzi” di Lecco che suonano il flauto traverso hanno eseguito anche l’Inno alla Gioia e due brani di Mozart, offrendo un momento di ascolto e collaborazione tra generazioni.

Una nevicata improvvisa ha trasformato Ballabio in un paesaggio da fiaba, rendendo la mattinata ancora più straordinaria. Durante l’evento, il sindaco Giovanni Bussola ha annunciato che presto sarà installato un nuovo grande gioco nel giardino della scuola, un regalo che aggiungerà divertimento e scoperta agli spazi all’aperto.

Un grazie speciale è stato rivolto ai bambini e alle insegnanti, al sindaco Giovanni Bussola, all’Ufficio Tecnico del Comune. Ringraziamenti particolari anche agli operatori del Comune per l’allestimento a festa del giardino e per la collaborazione e disponibilità, ai ragazzi della 3^ classe della scuola secondaria “Don Ticozzi” di Lecco. Ringraziamenti particolari alle professoresse Emanuela Milani e Cristina Folli, alle collaboratrici scolastiche e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata.

La scuola non si ferma: con la nuova nevicata prevista lunedì, i bambini saranno invitati a venire attrezzati per giocare nel grande giardino, le avventure continuano… nella convinzione che “i passi di oggi costruiscono gli adulti di domani”. Martedì 25 novembre è in programma l’open day dalle 16.45 alle 18.30.