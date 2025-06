Ballabio. Il secondo libro di Maurizio Zambelli è un tributo all’amicizia

Disponibile su Amazon “Pietro, ferro e carbonio: storie di amicizia”

“Per me gli amici sono sempre stati un’opportunità di migliorarmi e di crescere”

BALLABIO – Dopo il suo primo lavoro, ‘Equilibrio dinamico’, l’autore ballabiese Maurizio Zambelli firma il suo secondo libro, un’opera intima e riflessiva intitolata “Pietra, ferro&carbonio: storie di amicizia”. Il volume, composto da circa 100 pagine e disponibile su Amazon, si presenta come un tributo all’amicizia autentica, quella che resiste al tempo e cambia la vita.

“Quest’inverno – racconta Zambelli – ho riflettuto sui tanti viaggi che ho fatto: alcuni da solo, molti altri con amici storici. È stato in quei momenti che ho sentito il bisogno di scrivere di loro”.

Nel libro, gli amici non vengono mai nominati direttamente. “Non ho voluto inserire i nomi – spiega l’autore – chi li conosce li riconoscerà nei tratti, nelle storie. Il mio intento era proprio questo: evocare, suggerire, far risuonare quei legami nei lettori”. Gli amici a cui il libro è dedicato sono quelli con cui Zambelli ha condiviso le avventure in montagna, ma non solo: “Ricordo anche i compagni di scuola, del Badoni – ma anche quelli che ho incontrato lungo il cammino e che hanno contribuito a farmi crescere”.

Il titolo scelto per l’opera “Pietra, ferro&carbonio”, non è causale: “La pietra – dice Zambelli – è come l’amicizia: anche se ci piove sopra, resta lì, salda. Ferro e carbonio, invece, rimandano al diagramma che si studia in ingegneria e meccanica: è la base degli acciai, che, a seconda delle componenti, cambiano. Come le amicizie, che cambiano da persona a persona: ognuna con la sua forza, la sua identità”.

Per Zambelli, l’amicizia è sempre stata un’opportunità: uno stimolo a migliorare sé stessi, a condividere, a lasciarsi coinvolgere. E in questo libro, lo dimostra con parole semplici ma profonde, capaci di toccare chiunque abbia avuto un amico vero.