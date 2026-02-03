Ballabio investe sul futuro dei sentieri: completata la mappatura digitale della Grigna

Il Comune affida a GPSBRIANZA il progetto di rilevazione GPS per rendere i percorsi più sicuri e valorizzare il turismo outdoor

La cartografia, georeferenziata e consultabile online, punta a migliorare sicurezza, manutenzione e fruizione turistica del territorio

BALLABIO – Il Comune di Ballabio compie un passo decisivo verso una fruizione più moderna e sicura della rete escursionistica, valorizzando il patrimonio naturalistico e culturale della zona. Nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale ha affidato a GPSBRIANZA, realtà specializzata in rilevazione GPS e cartografia digitale, un progetto di mappatura completa dei sentieri, inclusi quelli che collegano il paese al massiccio della Grigna.

Il sindaco Giovanni Bruno Bussola e gli assessori Barbara Crimella e Roberto Paolo Ferrari hanno seguito da vicino ogni fase del progetto, sottolineando l’importanza di dotare Ballabio di strumenti aggiornati e affidabili per la gestione dei percorsi.

L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza agli escursionisti, con tracciati precisi e georeferenziati, e promuovere il turismo outdoor, rendendo più accessibili i percorsi verso la Grignetta, il Pian dei Resinelli e le aree naturalistiche circostanti. La mappatura digitale costituisce inoltre la base per interventi futuri su segnaletica, manutenzione e valorizzazione turistica.

Il team di GPSBRIANZA ha rilevato ogni sentiero con strumenti professionali ad alta precisione, registrando tracce GPS, punti panoramici, chiese e eventuali criticità da segnalare all’amministrazione. Il risultato è una cartografia digitale completa, pronta per essere integrata nel sito comunale e consultabile da cittadini ed escursionisti per pianificare trekking in sicurezza.

“La presenza costante del sindaco e degli assessori – spiegano gli estensori del progetto – ha dato al progetto un forte carattere istituzionale e partecipativo. La loro volontà è chiara: rendere Ballabio un punto di riferimento per il turismo escursionistico della Valsassina, con percorsi più leggibili, più sicuri e più valorizzati.”

Con la mappatura completata, il Comune dispone ora di una base solida per interventi futuri, dalla manutenzione alla segnaletica, fino alla creazione di itinerari tematici per famiglie, sportivi e appassionati di natura. Un investimento che guarda al futuro e mette al centro la montagna come patrimonio comune.