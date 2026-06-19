Ballabio. Iscrizioni aperte ai servizi mensa, scuolabus e piedibus per l’anno scolastico 2026/2027

Supporto fondamentale per le famiglie e investimento per garantire il diritto allo studio

“La scuola è una delle priorità della nostra Amministrazione”

BALLABIO – L’Amministrazione Comunale di Ballabio informa le famiglie che sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l’anno scolastico 2026/2027. In particolare, è possibile presentare domanda per il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della Scuola dell’Infanzia “Pianeta Bimbi” e della Scuola Primaria “Fantasia”, nonché per i servizi di Scuolabus e Piedibus dedicati agli studenti della scuola primaria. Le iscrizioni devono essere effettuate online attraverso il Portale Genitori del Comune di Ballabio.

I servizi scolastici rappresentano un supporto fondamentale per le famiglie e costituiscono un importante investimento per garantire il diritto allo studio, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e la qualità dell’esperienza educativa dei nostri ragazzi.

La refezione scolastica assicura agli alunni un servizio essenziale durante la permanenza a scuola, mentre lo Scuolabus e il Piedibus consentono di raggiungere il plesso scolastico in sicurezza, favorendo al contempo l’autonomia dei bambini, la socializzazione e, nel caso del Piedibus, anche la promozione di corretti stili di vita attraverso il movimento e la mobilità sostenibile.

“La scuola è una delle priorità della nostra Amministrazione e i servizi che le ruotano attorno rappresentano un aiuto concreto per le famiglie ballabiesi – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola -. Anche per il prossimo anno scolastico abbiamo voluto garantire servizi efficienti e accessibili, consapevoli dell’importanza che refezione, trasporto scolastico e Piedibus rivestono nella quotidianità dei nostri studenti. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità”.

“Dietro questi servizi c’è un importante lavoro organizzativo che coinvolge uffici comunali, istituto scolastico, operatori e volontari – aggiunge l’Assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini -. Ringrazio tutti coloro che contribuiscono alla loro realizzazione e invito le famiglie a procedere con le iscrizioni entro i termini previsti. Il Piedibus, in particolare, continua a rappresentare un bellissimo esempio di collaborazione tra amministrazione, scuola e volontariato, oltre a essere un’esperienza educativa molto apprezzata dai bambini. Ricordo inoltre che c’è sempre bisogno di nuovi volontari”.

L’Amministrazione Comunale invita pertanto le famiglie interessate a consultare il sito istituzionale del Comune e il Portale Genitori per tutte le informazioni relative alle modalità di iscrizione, ai requisiti e alle scadenze previste per ciascun servizio.