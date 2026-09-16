Ballabio, la navetta continua: il servizio prosegue anche dopo l’estate

Dal primo ottobre il servizio sarà attivo il primo e il terzo giovedì del mese

Confermati orari e fermate già utilizzati durante l’estate

BALLABIO – Dopo il positivo riscontro ottenuto durante i mesi estivi, la Navetta del Mercato di Ballabio non si ferma. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di dare continuità all’iniziativa, mantenendo attivo il servizio anche nei prossimi mesi e trasformandolo da collegamento legato al mercato estivo a un servizio a disposizione della comunità.

A partire da giovedì 1° ottobre, la navetta sarà operativa due volte al mese, il primo e il terzo giovedì, con l’obiettivo di agevolare soprattutto le persone anziane e chi incontra maggiori difficoltà negli spostamenti.

Il percorso non sarà più legato esclusivamente al mercato, ma permetterà di raggiungere alcuni dei principali punti di interesse e servizi del paese, tra cui Comune, farmacia, ufficio postale, banche e negozi. Gli orari e le fermate resteranno quelli già utilizzati durante il servizio estivo.

“La Navetta del Mercato è stata molto apprezzata e, terminata l’estate, ci è sembrato un peccato interrompere un servizio che si è dimostrato concretamente utile – dichiarano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Paola Crotta –. Abbiamo quindi deciso di proseguire, trasformando un’iniziativa nata per il mercato estivo in un servizio continuativo a disposizione della comunità. Faremo una sperimentazione fino a fine anno in modo da verificare la risposta dei ballabiesi”.

La continuità del servizio sarà possibile anche grazie al contributo dei volontari civici, il cui impegno permetterà al Comune di mantenere gratuito il trasporto.

“A loro va il nostro ringraziamento più sincero. La disponibilità dei volontari ci permette di offrire servizi che altrimenti sarebbero difficilmente realizzabili e rappresenta una delle espressioni più belle della forte identità e del senso di appartenenza che caratterizzano la nostra comunità”, sottolineano l’Amministrazione comunale e gli assessori.

La nuova fase della navetta prenderà quindi il via il 1° ottobre e proseguirà con cadenza quindicinale, il primo e il terzo giovedì di ogni mese, almeno fino alla fine dell’anno, quando l’Amministrazione valuterà l’esito della sperimentazione.