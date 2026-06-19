Ballabio. Nuova pista pump track al Parco Due Mani: “Investimento per giovani e sport”

Un percorso modulare progettato per essere utilizzato con biciclette, monopattini, skateboard e pattini

L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di 40.000 euro assegnato dal Consorzio BIM di Gravedona ed Uniti

BALLABIO – Il Parco Due Mani si arricchisce di una nuova struttura dedicata allo sport e al tempo libero. È infatti disponibile la nuova pista pump track, un percorso modulare progettato per essere utilizzato con biciclette, monopattini, skateboard e pattini, pensato per offrire a bambini e ragazzi uno spazio moderno, sicuro e coinvolgente dove praticare attività all’aria aperta.

L’intervento è stato realizzato grazie al contributo di 40.000 euro assegnato dal Consorzio BIM di Gravedona ed Uniti nell’ambito dei contributi in conto capitale destinati ai Comuni. Inserita armoniosamente nel contesto verde del parco e in prossimità delle altre strutture sportive presenti nell’area, la nuova pista pump track amplia l’offerta ricreativa e sportiva del Comune, creando un ulteriore spazio di aggregazione dedicato soprattutto ai più giovani.

“Siamo veramente soddisfatti del risultato raggiunto – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e il Vicesindaco Paola Crotta – La nuova pista pump track rappresenta un investimento concreto per i giovani di Ballabio. Desideriamo inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all’architetto Marcello Tommasi, all’architetto Silvia Nogara e a tutti i dipendenti comunali che hanno seguito con impegno e professionalità le diverse fasi del progetto”.

L’Amministrazione comunale desidera inoltre ringraziare la ditta Non Solo Arredo S.r.l., che ha fornito e installato la pista pump track, e l’impresa Pigazzi Giovanni S.n.c., che ha realizzato le opere di completamento e sistemazione dell’area, compreso il nuovo percorso di accesso alla struttura, contribuendo a una migliore fruibilità dell’intero spazio.

Con questo intervento l’Amministrazione Comunale di Ballabio conferma il proprio impegno nella valorizzazione degli spazi pubblici, nella promozione dello sport e nella creazione di nuove opportunità di incontro e socialità per tutte le fasce della popolazione.