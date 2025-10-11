Ballabio. Nuove schermature solari alla Scuola dell’Infanzia “Pianeta Bimbi”

Aule più confortevoli e funzionali grazie a nuovi tendaggi eleganti e pratici

“Siamo convinti che ogni euro destinato alla scuola e ai giovani sia un investimento prezioso”

BALLABIO – Nuovi interventi di miglioramento alla Scuola dell’Infanzia “Pianeta Bimbi” di Ballabio: nei giorni scorsi sono state installate nuove schermature solari in tutte le aule e nel salone principale.

I lavori, affidati all’impresa Zanellato Tende di Enrico Zanellato di Cologno Monzese, hanno avuto un costo complessivo di 11.324,29 euro e sono stati eseguiti sotto la supervisione dell’arch. Marcello Tommasi, responsabile dell’Ufficio Tecnico.

“Abbiamo scelto un sistema di tendaggi elegante, ma allo stesso tempo semplice da usare, in modo che le maestre possano regolare facilmente il livello di schermatura dal sole – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Istruzione Pinuccia Lombardini – Alcune aule della Scuola dell’Infanzia sono esposte al sole per gran parte della giornata, e questo può risultare fastidioso. Nel salone principale, in particolare, abbiamo voluto installare tende capaci di garantire una schermatura totale, utile soprattutto per proiezioni o attività simili”.

“Negli ultimi anni abbiamo investito molto nella Scuola dell’Infanzia, dimostrando grande attenzione per i più piccoli di Ballabio – concludono Bussola e Lombardini – Siamo convinti che ogni euro destinato alla scuola e ai giovani sia un investimento prezioso, perché rappresentano il nostro futuro”.