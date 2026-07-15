Ballabio. Parco Grignetta, via libera unanime alla nuova disciplina: cani ammessi solo nell’area food

La Commissione Territorio e Ambiente approva all’unanimità la proposta condivisa da maggioranza e minoranza

L’area giochi resterà riservata a bambini e famiglie, mentre è previsto un nuovo collegamento accessibile tra l’area food e via Turati

BALLABIO – Il Parco Grignetta di Ballabio continuerà a essere un luogo dedicato principalmente ai bambini e alle famiglie, ma con nuove regole pensate per conciliare, dove possibile, anche le esigenze dei proprietari di cani. È questo l’esito della riunione della Commissione Territorio e Ambiente, che nel pomeriggio ha approvato all’unanimità la proposta per la futura disciplina di utilizzo del parco, frutto di un confronto condiviso tra maggioranza e minoranza.

L’accordo rappresenta un punto di equilibrio raggiunto dopo il dibattito sviluppatosi nelle ultime settimane e punta a garantire una convivenza ordinata tra le diverse modalità di fruizione di uno degli spazi pubblici più frequentati della città.

Prima ancora di affrontare le singole misure, la Commissione ha condiviso quello che è stato definito il principio fondamentale alla base della nuova disciplina. Il Parco Grignetta nasce infatti come luogo destinato principalmente ai bambini, alle famiglie e al gioco in sicurezza e questa continuerà a essere la sua funzione prevalente.

Partendo da questa impostazione, i commissari hanno valutato le diverse esigenze emerse, cercando una soluzione che consentisse di tutelare la vocazione dell’area senza escludere completamente altri utenti del parco.

La principale novità riguarda proprio l’accesso degli animali. La proposta approvata prevede che i cani possano entrare esclusivamente nell’area food, dove dovranno essere condotti obbligatoriamente al guinzaglio. L’accesso sarà consentito soltanto da via Fiume, fino all’altezza della casetta presente all’interno del parco. Resta invece confermato il divieto assoluto di ingresso nell’area giochi, che continuerà a essere riservata esclusivamente ai bambini e alle loro famiglie. Di conseguenza, gli accessi da via Confalonieri e via Turati rimarranno interdetti ai cani.

Nel corso della seduta la Commissione ha condiviso anche un altro obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale. È infatti in fase avanzata di progettazione un nuovo collegamento accessibile tra l’area food e via Turati, destinato a migliorare sensibilmente la fruibilità dell’intero parco. Una volta completato, il percorso potrà essere utilizzato anche dai proprietari di cani accompagnati dagli animali al guinzaglio.

L’intervento consentirà inoltre di eliminare una barriera architettonica, rendendo più semplice l’accesso alle persone con disabilità, alle famiglie con passeggini e a tutti coloro che presentano difficoltà motorie. L’opera punta quindi a coniugare inclusione, accessibilità e migliore organizzazione degli spazi, mantenendo inalterata la destinazione dell’area giochi.

La disciplina approvata dalla Commissione rappresenta il passaggio preliminare verso la modifica del Regolamento del Parco Grignetta, che dovrà essere sottoposta all’esame del Consiglio comunale. Nel frattempo, per consentire l’applicazione delle nuove disposizioni, il sindaco provvederà a emanare una specifica ordinanza che disciplinerà il nuovo assetto dell’area.

L’Amministrazione ha inoltre confermato che il parco continuerà a essere interamente videosorvegliato. Le eventuali violazioni delle nuove regole saranno oggetto di controlli da parte degli organi competenti e comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giovanni Bruno Bussola, che ha ringraziato tutti i componenti della Commissione per il confronto costruttivo. «Desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione Territorio e Ambiente per il clima costruttivo con cui si è svolto il confronto. Quando si affrontano temi che interessano molti cittadini è importante partire dai principi e non dalle contrapposizioni. Prima abbiamo definito quale dovesse essere la funzione del Parco Grignetta, poi abbiamo individuato la soluzione più coerente con quella visione».

Il primo cittadino ha sottolineato come l’approvazione unanime rappresenti un segnale importante. «L’approvazione unanime dimostra che, quando ci si confronta con serietà e spirito costruttivo, è possibile trovare punti di equilibrio nell’interesse dell’intera comunità. Ringrazio sinceramente anche i consiglieri di minoranza per il contributo fornito: il dialogo istituzionale ha consentito di raggiungere una soluzione condivisa che tutela i bambini, migliora l’accessibilità del parco e offre una risposta equilibrata anche alle esigenze dei proprietari dei cani».

Con il via libera unanime della Commissione prende così forma un nuovo modello di gestione del Parco Grignetta, che punta a conciliare sicurezza, inclusione e rispetto delle diverse esigenze dei cittadini, preservando al tempo stesso la vocazione dell’area come luogo di incontro, gioco e socialità per le famiglie.