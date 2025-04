Ballabio, per lo school party all’Orsa Maggiore torna il Discobus

Per fare divertire i ragazzi, ma in sicurezza

BALLABIO – In occasione della festa “school party” organizzata dalla Discoteca Orsa Maggiore di Lecco per Giovedì 17 Aprile 2025, l’Amministrazione Comunale di Ballabio ripropone il servizio gratuito Discobus.

La partenza del Discobus è prevista per le ore 22 dalla centrale Piazza Hillion, mentre il ritorno verrà effettuato alle ore 2 dal parcheggio dell’Orsa Maggiore con arrivo sempre in Piazza Hillion. Il servizio, gratuito, comprende il trasporto andata e ritorno, mediante un bus da 50 posti del Gruppo Arriva, nonché un ticket per la precedenza all’ingresso con una consumazione omaggio offerta dalla discoteca.

“Vogliamo che i nostri giovani possano andare in discoteca senza il rischio di incorrere in pericolosi incidenti stradali – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – questa iniziativa oramai è sempre più richiesta dai ragazzi di Ballabio anche perché permette di svincolare le famiglie da un trasporto in orario notturno. Lo scorso anno il successo è stato tale da avere sempre i bus quasi al completo e pertanto intendiamo ripetere l’iniziativa anche per la prossima estate. L’obiettivo è far divertire i nostri ragazzi ma in totale sicurezza!”.