Ballabio. Proseguono i servizi serali e notturni della Polizia Locale

Una volta a settimana, in giorni sempre diversi, l’impegno degli agenti guidati dal comandante Marco Maggio

Il sindaco Bussola: “La sicurezza dei cittadini resta una priorità e questi servizi sono un ottimo metodo di prevenzione”

BALLABIO – Continuano i servizi serali e notturni della Polizia Locale di Ballabio, con controlli e pattugliamenti sul territorio comunale. E’ ormai da più di un anno che, circa una volta a settimana in giorni sempre diversi, gli agenti guidati dal Comandante Marco Maggio danno vita a servizi “straordinari” in orari serali e notturni.

“La sicurezza dei cittadini resta una priorità e questi servizi sono un ottimo metodo per fare prevenzione – ha spiegato il sindaco Giovanni Bruno Bussola -. E’ una iniziativa importante, molto apprezzata sul territorio perché, oltre al senso di sicurezza fornito dalla presenza di una pattuglia, consente di controllare il territorio in orari particolari”.

Un impegno che non è scontato: “Non è semplice da parte del comandante e degli agenti riuscire a organizzare questi servizi di controllo del territorio in orari di lavoro che non sono quelli canonici – ha continuato il sindaco -. Però, visti i risultati, l’intenzione è quella di andare avanti modulando l’impegno a seconda dei vari periodi e delle esigenze”