Ballabio. Realizzato un nuovo attraversamento pedonale luminoso in via Provinciale

Il comune investe sulla sicurezza stradale in una zona molto frequentata del paese

Il sindaco Bussola: “Intervento estremamente importante per tutelare i pedoni”

BALLABIO – In prossimità del Bar 2000, della farmacia e del supermercato A&O, considerata l’alta frequenza di passaggio da parte di pedoni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di investire sulla sicurezza con un nuovo attraversamento pedonale.

L’attraversamento realizzato è di quelli definiti “lama di luce” consistente in due pali, uno per ogni lato della carreggiata, aventi un’altezza di 6 metri fuori terra, sui cui sono stati installati segnali luminosi retroilluminati corredati da 2 lampeggianti bifacciali ed un corpo illuminante con ottica dedicata asimmetrica.

I lavori sono stati affidati e realizzati dalla ditta SIBESTAR S.r.l. di Torre Boldone (BG) per un importo onnicomprensivo di € 11.642,46. L’iter burocratico dell’opera è stato interamente seguito dal Comandante della Polizia Locale Marco Maggio che ha ottenuto le necessarie autorizzazioni dai tecnici della Provincia di Lecco.

“L’Amministrazione Comunale, recependo le segnalazioni di alcuni cittadini, ha recuperato i fondi necessari per la realizzazione di questo attraversamento pedonale luminoso – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola – un intervento che si integra con quelli già realizzati negli ultimi anni e che riteniamo estremamente importante per tutelare i pedoni”.