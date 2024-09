Ballabio, si chiude con successo per il Progetto Ponti 2024

Il servizio realizzato dalla Cooperativa Sineresi

35 i ragazzi che hanno partecipato

BALLABIO – Si è concluso il Servizio Ponti destinato ai ragazzi di Ballabio della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Anche quest’anno la partecipazione è stata molto numerosa ed il servizio è stato realizzato professionalmente dalla Cooperativa Sineresi.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questa settimana – dichiarano il Sindaco Giovanni Bruno Bussola e il Vicesindaco e Assessore ai servizi sociali Paola Crotta – il servizio Ponti è stato fortemente sostenuto, anche per quest’anno, dalla nostra Amministrazione nell’ottica di offrire alle famiglie un concreto aiuto per la conciliazione famiglia-lavoro. Tanti i ragazzi, ben 35, che hanno potuto terminare i compiti delle vacanze in un clima di svago e divertimento guidati dagli educatori qualificati Francesco, Alessia e Alessia.

Un ringraziamento particolare lo vogliamo fare alla Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Ballabio, Antonella Mornico – concludono Sindaco e Vicesindaco – grazie alla quale siamo riusciti ad integrare il servizio, inizialmente riservato solo ai ragazzi di età superiore ai 7 anni, con un ulteriore stanziamento, riaprendo le iscrizioni e permettendo anche ai ragazzi di anni 6 la frequenza del servizio.”