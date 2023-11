Ballabio. Terminati in tempo record i lavori in via Mazzini, strada riaperta

Asfaltato il tratto centrale del paese e posizionata una griglia per la raccolta dell’acqua

Domani, venerdì, transito regolare per gli autobus con ripristino della fermata in Piazza San Lorenzo

BALLABIO – Riaperta intorno a mezzogiorno la strettoia di via Mazzini, nella strettoia tra i due semafori, a Ballabio: i lavori di riasfaltatura del tratto centrale di paese si sono conclusi con largo anticipo (avrebbero dovuto terminare domani, venerdì, in serata).

Oltre al rifacimento del manto stradale, posizionata una griglia che permetterà di raccogliere maggiori quantità di acqua in caso di forti temporali, risolvendo così i problemi dei cittadini, nonché il potenziale rischio per gli automobilisti in caso di allagamento.

“Desidero ringraziare l’impresa F.lli Locatelli di Introbio per l’ottimo lavoro svolto – commenta il sindaco Giovanni Bruno Bussola – come Amministrazione abbiamo molto a cuore la sicurezza stradale e, pur con tutte le difficoltà di bilancio, vogliamo continuare a investirvi ogni anno”.

Già domani i bus scolastici potranno tornare a transitare dal centro di Ballabio e la fermata di Piazza San Lorenzo, spostata in via Provinciale zona Ristoro per consentire gli interventi, ripristinata.