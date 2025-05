Barzio, approvata la pubblica utilità della nuova funivia per i Piani di Bobbio

Con il nuovo impianto si passerà da una portata oraria di 1800 persone a 3470

Durante il Consiglio Comunale approvato anche il regolamento per l’attività dei volontari del paese

BARZIO – Nella seduta del Consiglio Comunale di martedì è stata autorizzata e riconosciuta la pubblica utilità della nuova funivia per i Piani di Bobbio.

L’ammodernamento, tramite sostituzione, dell’intero impianto di risalita viene riconosciuto non solo come servizio ma anche per l’impatto che avrà sul territorio.

L’Ingegnere Giuppani, incaricato del progetto, ha illustrato brevemente a inizio seduta le principali caratteristiche del nuovo progetto.

“Si provvede con la sostituzione dell’attuale cabinovia a 12 posti con una nuova e più moderna a 10 posti. Si passerà da una portata attuale oraria di 1800 passeggeri a una portata oraria pari a 3470 persone. Il tracciato che percorrerà sarà lo stesso attuale e il magazzino delle vetture è posizionato a monte. I sostegni di linea saranno di numero inferiore agli attuali, l’impianto comprenderà 90 veicoli di cui 83 in linea. Ovviamente il consumo energetico in termini assoluti aumenterà ma relativamente alla singola persona trasportata sarà del 20% inferiore all’attuale”.

Il nuovo impianto di risalita si prevede che sia operativo per la stagione invernale 2026/2027.

Fabio Canepari consigliere di minoranza interviene: “E’ doveroso un ringraziamento alla società privata che sta investendo in una delle attività maggiori presenti in Valsassina. Una società che crede nel territorio. Riguardo L’aumento del carico del nuovo impianto chiediamo se sono state fatte valutazioni per l’impatto che potrebbe portare. Il progetto sarà sicuramente un incentivo per i turisti e ci sarà un incremento sulla frequenza della località”.

Il Sindaco Andrea Ferrari risponde ironicamente in merito: “Ad averne di questo tipo di problemi. Riguardo la pubblica utilità l’impegno principale sarà quello di reperire parcheggi e ampliare gli esistenti”.

Sulla doppia portata della nuova funivia l’Assessore Cesare Canepari aggiunge: “Il vantaggio sta anche nella riduzione dei tempi di attesa per la discesa di sera. In particolare quando le giornate si accorciano si alleggerisce la coda, e le persone arriveranno più velocemente a valle. Si tampona così una situazione di sicurezza a monte”.

Nelle variazioni di bilancio portate in consiglio anche i 45 mila euro per lo studio dell’arredo urbano per Barzio e Concenedo affidato al Politecnico.

Il progetto, che sul territorio, si rivela pilota è stato esposto dal vicesindaco Francesca Arrigoni Marocco: “Abbiamo affidato questo incarico per la durata di tre anni al politecnico con lo scopo di migliorare e rendere omogeno l’aspetto del paese. Sarà un contributo importante per lo studio dei materiali, per analisi e ricerca del territorio. Riguardo gli arredi, vasi, fioriere e rastrelliere ci sarà una analisi pensando all’intero ciclo di vita. Dalla creazione allo smaltimento futuro. Nel progetto verranno coinvolti anche gli studenti e si terranno alcuni incontri. Lo studio terrà conto dei materiali e delle esigenze del territorio. E’ un progetto innovativo e di ricerca”.

E’ stato inoltre approvato il regolamento per l’istituzione di un albo dei volontari civici del paese e per la disciplina delle relative attività.