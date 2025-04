Barzio diventa un set cinematografico. Fans e curiosi per l’attore Luca Argentero

L’affascinante attore interpreta un avvocato nella nuova serie tv “Ligas”

Il centro storico di Barzio sotto i riflettori per un giorno, appassionati e ammiratori per spiare il “dietro le quinte”

BARZIO – Un giorno speciale quello di oggi che ha visto il centro storico del paese e palazzo Manzoni trasformarsi in un set cinematografico.

A catturare l’attenzione in particolare la presenza dell’attore Luca Argentero che nella nuova serie di tv “Ligas”, prodotta da Sky Studio e Fabula Pictures, veste i panni dell’avvocato Lorenzo Ligas.

Il legal dramma si sviluppa in sei episodi sotto la regia di Fabio Paladini. Argentero interpreta un penalista milanese affascinante e controverso alle prese con dei casi da risolvere.

Tanti i curiosi e i fans che nel pomeriggio di oggi si sono recati in piazza a Barzio per ammirare il dietro le quinte del set. In molti hanno attesto la fine delle riprese per scattare un foto con l’attore, che si è dimostrato molto disponibile, nonostante i ritmi intensi della giornata.

“La magia del cinema è tornata a Barzio – commenta il sindaco Andrea Ferrari – la nostra gratitudine ad Andrea Cucchi che ha proposto Barzio per le riprese, e a tutto lo staff di Fabula Pictures. Una bella occasione di visibilità per Barzio e tutto il territorio valsassinese, che si è mostrato curioso ma anche accogliente e rispettoso delle esigenze della troupe”.