Domenica 22 novembre musicanti e simpatizzanti si sono ritrovati nella chiesa dei Noccoli a Cremeno

Presentato anche il nuovo consiglio direttivo

BARZIO – Una giornata all’insegna della musica, della tradizione e della condivisione per il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio, che domenica 22 novembre ha celebrato la propria patrona. Musicanti e simpatizzanti si sono ritrovati nella chiesa dei Noccoli, a Cremeno, per partecipare alla celebrazione religiosa, accompagnata dalle esecuzioni della banda e dai canti della corale Santa Cecilia.

La Messa è stata concelebrata dal parroco don Lucio Galbiati e da don Gianmaria Manzotti. Al termine della funzione, i partecipanti si sono recati al cimitero di Barzio per un momento di visita e raccoglimento. La giornata è poi proseguita in un clima conviviale con il pranzo al ristorante Esposito di Barzio.

Nel corso dei festeggiamenti sono stati consegnati anche alcuni riconoscimenti ai musicanti che da anni fanno parte della formazione. In particolare, Matteo Selva è stato premiato per i suoi 15 anni di attività nella banda, mentre Stefano Canali ha ricevuto un riconoscimento per il traguardo dei 25 anni.

L’occasione è stata inoltre utile per presentare il nuovo consiglio direttivo del Corpo musicale. Alla guida dell’associazione è stato riconfermato Mario Tagliaferri nel ruolo di presidente. Al suo fianco Matteo Selva, vicepresidente, Pietro Valsecchi, tesoriere, e Samuela Paoletti, segretaria.

Completano il direttivo i consiglieri Miryam Bassu, Carlo Sironi e Pierluigi Marchionni.

Una ricorrenza che ha rappresentato un momento per ritrovarsi attorno alla propria tradizione musicale, valorizzando l’impegno dei componenti che negli anni hanno contribuito alla vita del Corpo musicale e dando contestualmente avvio al nuovo mandato direttivo.