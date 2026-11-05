Barzio. “La satira a Lecco” in mostra nella sede della Comunità Montana Valsassina

L’esposizione sarà visitabile dal 9 al 27 novembre presso la Sala Pensa

BARZIO – Sarà allestita dal 9 al 27 novembre la mostra “La satira a Lecco” nella sala Pensa della Comunità Montana Valsassina. L’esposizione intende raccontare la ricchezza e la varietà di questo linguaggio attraverso le opere e le voci di dieci personalità lecchesi che, in epoche diverse e con mezzi differenti, hanno fatto della satira una forma d’arte e di pensiero.

I protagonisti della mostra sono: il librettista e poeta Antonio Ghislanzoni (1824–1893), l’architetto Mario Cereghini (1903–1976), Angelo Baldo Gattinoni (1919–1996) grafico e caricaturista, il pittore Giancarlo Vitali (1929–2018), il disegnatore Alfredo Chiappori (1943–2022), Germano Campione (1940) direttore del “El Lecch Gaina”, lo scrittore Andrea Vitali (1956), l’attore Antonio Albanese (1964), la caricaturista Claudia Chinaglia (1965), il giornalista e disegnatore Paolo Cagnotto (1956).

La rassegna si articola in una serie di pannelli tematici divisi per autore. “Dopo il successo del settembre 2025 in torre Viscontea a Lecco e nell’agosto di quest’anno a Casargo, abbiamo pensato di riproporre questa mostra anche in centro Valsassina – precisano gli organizzatori – Si tratta di un itinerario storico ripercorso dai personaggi che in varie epoche e nelle loro espressioni artistiche, hanno colto tutta l’ironia, la satira e le contraddizioni della nostra società. Questa esposizione è per proporre questa mostra a tutto il pubblico valsassinese, alle scuole medie del territorio e per dare un’opportunità in più per una riflessione fatta in modo divertente da artisti del nostro territorio”.

L’iniziativa è promossa dal periodico “Immagine Valsassina”, l’esposizione e l’allestimento è curato dall’Architetto Alessio Gilardi della Quadrifolium Group Srl. A patrocinare l’esposizione il Comune di Barzio e la Comunità Montana Valsassina, con il contributo della Banca della Valsassina.

L’inaugurazione è prevista per martedì 10 novembre alle ore 18:30. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 9 al 27 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30, esclusi i sabati e le domeniche.