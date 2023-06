Barzio. Nessun gestore per il chiosco della tendostruttura: resterà chiuso

Deserta la manifestazione d’interesse per affidare la struttura

“Il chiosco resterà chiuso quest’estate, salvo l’arrivo di qualche richiesta”. Subito dopo la stagione, avviati i lavori per il nuovo locale polifunzionale

BARZIO – Il chiosco della tendostruttura di via Provinciale rimarrà chiuso: il Comune di Barzio non ha infatti trovato un gestore che ne garantisse l’apertura per la stagione estiva.

“Purtroppo la manifestazione di interesse per l’affidamento del chiosco è andata deserta – spiega il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia -. L’unica possibilità rimasta è che arrivi qualche richiesta e quindi vi sarebbe la facoltà di procedere a un affidamento diretto a parità di condizioni indicate nella manifestazione di interesse. Stante la situazione attuale, però, per questa estate, il chiosco resterà chiuso. Verranno aperti solo i servizi igienici in occasione di manifestazioni alla tensostruttura“.

A questo punto il primo cittadino aggiunge: “Siamo consapevoli che il bando non fosse particolarmente appetibile, in quanto si trattava di un affidamento per un lasso di tempo limitato, ma comunque qualche richiesta di informazioni la avevamo ricevuta da parte di alcuni operatori. Purtroppo, però, questi imprenditori non hanno finalizzato la proposta poiché non hanno trovato personale idoneo e disposto a lavorare per la stagione estiva. Il bando prevedeva un affidamento a tempo ridotto perché, subito dopo l’estate, partiranno i lavori per lo smantellamento della tendostruttura e la costruzione della nuova struttura polifunzionale. Di conseguenza, il chiosco non potrà essere utilizzato”.