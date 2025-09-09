Barzio. Torna “Festa al Centro” con laboratori, bici e visite guidate

Una giornata pensata per famiglie, bambini e ragazzi

L’iniziativa si svolgerà domenica 14 settembre in via Fornace Merlo

BARZIO – A Barzio, in via Fornace Merlo, si terrà “Festa al Centro”, una giornata gratuita e aperta a tutti pensata per famiglie, bambini e ragazzi, per vivere insieme momenti di sport, creatività e scoperta del territorio, in programma domenica 14 settembre.

Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, i partecipanti potranno prendere parte a numerose attività ed esperienze pensate per tutte le età.

Tra le proposte in programma: visite guidate gratuite al Museo La Fornace per scoprire la storia e le tradizioni del territorio (info e prenotazioni su www.valsassinacultura.it); laboratori creativi, ospitati nelle sale al primo piano della sede della Comunità Montana, con tre attività in contemporanea, “Natural-mente” (3-5 anni), “Dall’argilla al mattone” (dai 5 anni in su) e “Creativiamo!” (6-10 anni), con iscrizione su forms.office.com/e/sesC2AGpF51.

Infine, “L’ABC della bici”, prove pratiche su pista dedicate ai bambini dai 5 anni in su, con sessioni della durata di circa un’ora e partenze ogni ora presso lo Spazio Valsassina (iscrizione su forms.office.com/e/sesC2AGpF5).

“Festa al Centro” è un’iniziativa promossa dagli Ambiti Territoriali di Bellano, Lecco e Merate, in collaborazione con Ats Brianza, nell’ambito del programma “Centri per la Famiglia” (DGR 1507/23).

L’evento è realizzato dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, grazie al lavoro sinergico tra il Settore Servizi alla Persona, il Parco Regionale della Grigna Settentrionale e il Museo La Fornace.