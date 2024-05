Barzio, un incontro per presentare la neonata Comunità energetica

Attenzione all’ambiente e meno consumi con la Cer e la sua formula di autoproduzione e condivisione dell’energia

L’appuntamento è per giovedì 30 maggio alle ore 18

BARZIO -Un’opportunità per il territorio. Così sarà presentata, in un incontro promosso dall’Amministrazione comunale in programma giovedì 30 maggio alle 18 nella sala Pensa di via Fornace Merlo la comunità energetica costituita nei giorni scorsi a Barzio.

“Vogliamo mettere a disposizione delle famiglie, delle associazioni e delle imprese della Valsassina un’occasione di sviluppo e di autonomia energetica” sottolineano i promotori della partnership che oltre al Comune coinvolge la CER di Barzio per La Valsassina, Acinque (nominato referente) e Weproject (che ha curato il progetto) che si occuperanno della gestione dell’organismo e dell’impiantistica.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Mauro Piazza, Sottosegretario Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale della Regione Lombardia e di Fabio Canepari, Presidente della Comunità montana della Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera comunità montana. Sono previsti diversi interventi che andranno a sviscerare il tema dell’incontro. Giovanni Arrigoni Battaia, sindaco di Barzio e presidente della Cer, parlerà di La comunità energetica un’opportunità per i cittadini e per la valle mentre Ilaria Bresciani, Partner Weproject analizzerà la situazione mettendo in risalto vantaggi e opportunità future. Ad Acinque il compito di illustrare il ruolo delle utility a supporto dello sviluppo sostenibile dei territori. Ne parleranno Corrado Bina, Amministratore Delegato Acinque Innovazione; Carlo Bernardi, Responsabile Rinnovabili, Rapporto con gli Enti e E-mobility Acinque Innovazione; Emanuele Degni, Responsabile Portfolio Management Acinque Energia e Uberto Bernasconi, Responsabile Vendita Grandi Clienti Acinque Energia.