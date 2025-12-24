Cai Ballabio. In tanti per la tradizionale fiaccolata alla baita di Bongio

In molti si sono presentati all’appello, soprattutto bambine e bambini

BALLABIO – Nella serata di ieri, 23 dicembre, si è svolta la tradizionale fiaccolata della sottosezione Cai Ballabio. In molti si sono presentati all’appello soprattutto bambine e bambini anche se il tempo non sembrava essere dei più favorevoli. All’arrivo alla Baita di Bongio i partecipanti sono stati accolti con bevande calde e fredde, busecca, pastasciutta, salamelle e panettone.

“Una bella serata all’insegna della compagnia e divertimento. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori, al Sindaco, alla Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Ballabio”.