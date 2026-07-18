Cambio della guardia al Lions Club Valsassina: Franco Sormani sarà il presidente del cinquantesimo

Il presidente uscente Memi Mascheri ha passato il testimone al consueto scambio delle cariche di fine anno

Barzio – Con il consueto scambio delle cariche di fine anno, il Lions Club Valsassina ha rinnovato i vertici del sodalizio. Il presidente uscente Memi Mascheri ha passato il testimone a Franco Sormani di Cassina Valsassina, il quale dovrà sostenere il club nell’anno del cinquantesimo.

Fondato nel settembre del 1976, il Lions Club Valsassina, nel corso degli anni è stato protagonista di numerosi service, fatti sul territorio e anche a livello lionistico. Nel corso dell’anno retto da Memi Mascheri si ricordano il servizio di prevenzione dell’ambliopia, effettuato in tutte le scuole materne valsassinesi, la raccolta degli occhiali usati con la collaborazione del Club Satellite, la raccolta di farmaci per l’Ucraina e il Convegno presso la Comunità Montana su “Adolescenza e sport tra presentazione e crescita individuale e il ruolo delle società sportive e le famiglie”.

Nel nuovo organigramma per il 2026/27 con Franco Sormani presidente figurano, Memi Mascheri come past president, Gianmario Invernizzi come Vice Presidente, Carlo Sironi segretario, Rosella Cazzavacca cerimoniere e i consiglieri: Beppe Amanti, Giuseppe Malugani e Isabella Raggi.