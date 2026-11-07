Casargo, “I futuri chef a scuola di salumi”: masterclass al CFPA con chef Mauro Elli

La seconda tappa della terza annualità del progetto promosso da ASSICA e dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto

Lo chef Mauro Elli ha raccontato la propria esperienza e preparato una ricetta legata alla tradizione del territorio

CASARGO – Tradizione gastronomica, qualità delle materie prime e formazione professionale. Sono stati questi i temi al centro della mattinata che venerdì 6 novembre ha coinvolto gli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo (CFPA), protagonista della seconda tappa della terza annualità del progetto “I futuri chef a scuola di salumi”.

L’iniziativa è promossa da ASSICA – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, aderente a Confindustria, in collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, nell’ambito della campagna europea “Trust Your Taste, Choose European Quality”. Dalle 9 alle 13, gli studenti hanno partecipato a un percorso formativo dedicato alla cultura gastronomica, alla valorizzazione delle tradizioni territoriali e alla conoscenza dei salumi tutelati.

A guidare la parte gastronomica è stato lo chef Mauro Elli, dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, che ha condiviso con i ragazzi il proprio percorso professionale e una visione della cucina profondamente legata alle origini e all’identità del territorio. Per l’occasione ha preparato il piatto “Quaglia ripiena, lard pistà, servita come un rustin negàa e pancetta dolce”.

Non soltanto una dimostrazione tecnica, ma anche un momento di confronto sul significato della professione e sul valore dell’ospitalità. Lo chef ha sottolineato quanto sia importante trasmettere alle nuove generazioni non solo capacità operative, ma anche passione e cultura del lavoro.

“Entrare nelle scuole significa raccontare ai ragazzi cosa c’è davvero dietro il mondo del lavoro: è un’opportunità che considero fondamentale, perché da giovane avrei voluto incontrare professionisti capaci di condividere la propria storia e la propria passione. La mia cucina nasce dalle mie origini e dal territorio in cui sono cresciuto, e continua a interpretarne tradizioni e identità con amore e professionalità. Per me cucinare per gli altri è, prima di tutto, un gesto d’amore: l’ospitalità racchiude il senso stesso del servire, del versare, del cucinare e dell’accogliere”, ha raccontato Mauro Elli.

Accanto alla cucina, spazio anche all’approfondimento sulle caratteristiche e sulle garanzie dei prodotti. Massimo Malnerich, agente vigilatore di Salumitalia – Consorzi Indicazione Geografica, ha illustrato agli studenti il mondo dei salumi tutelati, soffermandosi sulle produzioni DOP e IGP, sul significato delle certificazioni e sull’importanza di saper leggere correttamente le etichette.

Un percorso pensato per fornire ai futuri professionisti strumenti utili a riconoscere la provenienza, la qualità e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari. Tra gli aspetti affrontati anche le esigenze del consumatore contemporaneo, sempre più attento alle garanzie igieniche, alla correttezza nutrizionale, al legame con il territorio e alla versatilità degli alimenti.

“Far conoscere ai ragazzi il mondo dei salumi significa aiutarli a comprendere il valore di prodotti che racchiudono storia, tradizione e un forte legame con i territori di origine. Oggi il consumatore è sempre più attento e informato e ha bisogno di strumenti per orientare le proprie scelte: per questo è importante imparare a riconoscere le caratteristiche dei salumi DOP e IGP, comprendere il significato delle certificazioni e saper leggere correttamente un’etichetta. Sono informazioni fondamentali per acquisire consapevolezza sulla qualità dei prodotti, sulla loro provenienza e sulle garanzie che offrono. Trasmettere queste conoscenze alle nuove generazioni significa formare professionisti più preparati”, ha dichiarato Massimo Malnerich.

La tappa di Casargo rientra in un calendario nazionale che coinvolge diversi istituti alberghieri italiani. Dopo l’appuntamento del 13 ottobre all’IIS “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, il progetto proseguirà il 10 novembre a Genova, all’IISS Bergese. Sono inoltre previste tappe il 4 dicembre all’IIS “F. Buscemi” di San Benedetto del Tronto, il 21 gennaio 2027 all’ITS Albatros di Messina e il 28 gennaio all’IIS “Marconi” – IPSSEOA “Buonarroti” di Fiuggi.

Attraverso questi incontri, “I futuri chef a scuola di salumi” punta a rafforzare la conoscenza delle produzioni europee di qualità e a promuovere un approccio consapevole alle materie prime, mettendo in relazione tradizione gastronomica, competenze professionali e cultura alimentare.