Cfpa Casargo, al via i festeggiamenti per i 50 anni

Giornata-evento il 4 maggio presso l’Istituto, mostra e un volume contro lo spreco alimentare

Il presidente Silverij: “Traguardo importante che unisce la nostra storia al futuro”

CASARGO – Compleanno importante per il Cfpa di Casargo che nel 2023 festeggia i 50 anni di attività. Per celebrare questo storico traguardo il Centro di Formazione Professionale Alberghiero, la Provincia di Lecco e il Comune di Casargo hanno organizzato una giornata-evento volto a valorizzare “un’eccellenza territoriale”.

La data scelta per i festeggiamenti è il 4 maggio e per l’occasione arriveranno a Casargo anche i rappresentanti e gli studenti delle scuole italiane e straniere partner del Cfpa.

Le iniziative per il 50esimo anniversario sono state illustrate mercoledì mattina in conferenza stampa dal Presidente Francesco Maria Silverij e dal Direttore Marco Cimino, presenti anche il consigliere provinciale Mattia Micheli, vicepresidente e delegato ai Rapporti con Apaf, e il sindaco di Casargo Antonio Pasquini.

Silverij: “Percorso formativo di alto livello”

“Non potevamo perdere l’occasione di ricordare i 50 anni del Cfpa Casargo come momento di raccordo delle sinergie di tutti gli attori coinvolti che hanno portato questo Centro ad essere un polo di eccellenza didattica.- ha detto Silverij – per noi è un momento particolare e di riconoscimento per tutte le persone che hanno lavorato nel nostro istituto e che continuano a farlo e soprattutto un momento di soddisfazione per i ragazzi che portano in alto il nome di Casargo in Europa e nel mondo. Il Cfpa ha sempre proposto un percorso formativo di altissimo livello e ne abbiamo la prova concreta grazie alle richieste di alberghi e ristoranti del territorio che ingaggiano i nostri ragazzi per percorsi formativi di stage, certi della loro preparazione. L’auspicio è ovviamente che questi stage possano diventare per loro un’occupazione a tempo indeterminato”.

Ampliare l’offerta formativa: in arrivo un nuovo corso

Il 50esimo anniversario, come spiegato, vuole essere un momento di narrazione e condivisione di ciò che è stato e ciò che sarà, con attenzione a nuovi progetti ed iniziative: “Stiamo vivendo ancora gli strascichi della pandemia – ha spiegato il Presidente – questo si è tradotto in una flessione delle iscrizioni, tema su cui stiamo lavorando. Questa circostanza, infatti, ci impegna a ribadire la qualità di quello che facciamo al Cfpa Casargo e ad allargare la nostra offerta formativa”. Silverij ha annunciato l’istituzione di un nuovo corso che uscirà dal settore ristorativo-alberghiero: “Si tratta di un corso per operatore agricolo con profilo caseario, un settore particolarmente calzante in Valsassina. Il progetto è già cominciato, speriamo di attivarlo al più presto”.

I festeggiamenti

Ad entrare nel merito degli eventi del 50esimo è stato il Direttore Marco Cimino: “Il cinquantenario è una ricorrenza a cui tengo tantissimo – ha premesso – avendo ricoperto la carica di Direttore del Cfpa Casargo per ben 15 anni. Tanto è stato fatto in questi anni e stiamo lavorando ancora di più per preparare i nostri ragazzi al mercato del lavoro. Per questo sarà di fondamentale importanza il confronto tra imprenditori ed ex allievi di successo durante la tavola rotonda che si terrà il 4 maggio presso la nostra scuola”.

L’incontro, come spiegato, si terrà nel pomeriggio presso l’Auditorium e sarà rivolto principalmente agli studenti. Tra i relatori ci saranno ex studenti della scuola che grazie al loro percorso formativo hanno intrapreso una carriera di successo, oltre ad imprenditori del territorio che daranno uno spaccato delle esigenze del settore specifico. In serata ci sarà poi un evento di showcooking, a cui prenderanno parte anche le scuole partner ospiti per l’evento (una francese, una lettone e due italiane, dalla Sicilia e dal Cilento, ndr): “L’evento è rivolto a istituzioni, sponsor, genitori e alunni – ha detto Cimino – abbiamo circa 300 posti, speriamo di riempirli tutti per poter dare una bella dimostrazione della nostra attività”.

‘Per filo e per segno’: una mostra racconta la storia del Cfpa

E’ stata invece allestita in Provincia di Lecco la mostra “Per filo e per segno’ che ripercorre la storia del Cfpa Casargo partendo dalle origini della sede, passando per il grande progetto di ricostruzione, evidenziando l’evoluzione della struttura. La mostra sarà visitabile in Provincia fino al 16 aprile, poi verrà trasferita nella Sala Civica del Comune di Casargo fino al 30 aprile.

Lotta contro lo spreco alimentare

Ma non finisce qui: “Come noto il nostro Centro è impegnato in progetti di responsabilità sociale volti a promuovere la lotta contro lo spreco alimentare – ha fatto sapere Cimino – un’attività che si è già manifestata con il contest di successo “Wellness & Zero Waste”. Per il 50esimo gli alunni del Cfpa stanno preparando un volume informativo con consigli utili ad evitare lo spreco alimentare in cucina. La pubblicazione sarà spedita alle scuole medie selezionate sul territorio lecchese poi ad ottobre quattro studenti selezionati presenteranno il progetto ad una scuola, portando esempi concreti che ogni giorno si trovano ad affrontare in cucina e suggerendo i comportamenti migliori da adottare nel quotidiano”.

La Provincia: “Ragazzi formati per lavorare in un settore molto richiesto”

“Il 50esimo anniversario del Cfpa di Casargo rappresenta un traguardo importante, perché testimonia la continuità nel tempo di un centro di formazione che negli anni è diventato un solido punto di riferimento per tutto il territorio provinciale – ha dichiarato il consigliere provinciale Micheli – l’attenzione della Provincia su questa struttura è stata, è e sempre sarà massima, con la volontà di migliorare la qualità di vita dei nostri ragazzi nel loro vivere quotidiano, dalla scuola, al convitto, alle attività ricreative e al tempo libero. In particolare, la formazione del Cfpa riguarda un settore dove c’è sempre molta richiesta di figure professionali di questo tipo e la facilità di trovare un lavoro in tempi brevi da parte dei ragazzi in uscita da Casargo, oltre il 95%, è una garanzia per il loro futuro lavorativo. In quest’ottica – ha concluso – stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere in futuro altri prestigiosi anniversari da festeggiare”.

Il sindaco di Casargo: “Realtà di primaria importanza in Valsassina”

Ha concluso la presentazione il sindaco di Casargo Antonio Pasquini: “Le ‘Colonie’, come siamo abituati a chiamare il Cfpa noi dell’Alta Valle, è una realtà di primaria importanza non solo per il Comune di Casargo ma per tutta la Comunità Montana della Valsassina – ha commentato – la scuola è un luogo di conoscenza, cultura, apprendimento delle nozioni, ma è anche un luogo di educazione e di crescita civile verso una cittadinanza attiva e consapevole, e credetemi non è la stessa cosa condividere questo percorso in convitto a Casargo rispetto ad un altro luogo: studiare, apprendere e crescere al Cfpa da quel qualcosa in più. In questi anni sono passati tanti presidenti, diversi consigli di amministrazione, sindaci, ma quello che rimane è questa struttura imponente con il suo importante patrimonio immateriale di professionalità di competenze e crescita. Per continuare verso il prossimo traguardo non basta essere preparati – ha concluso – ma bisogna avere visione e saper comprendere i cambiamenti in atto”.