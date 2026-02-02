Cfpa Casargo, al via “Incontri Professione Genitori” per supportare le famiglie

Serate formative dedicate all’adolescenza e al dialogo educativo tra scuola e genitori

Il primo appuntamento è fissato per il 5 febbraio

CASARGO – Il CFPA di Casargo rafforza il proprio ruolo educativo sul territorio con l’avvio del ciclo “Incontri Professione Genitori”, una serie di appuntamenti pensati per affiancare le famiglie nel delicato percorso educativo dell’adolescenza. L’iniziativa si inserisce nel cammino di apertura della scuola verso il territorio, con l’obiettivo di affiancare alla formazione professionale dei ragazzi un’attenzione concreta alla crescita umana, relazionale ed emotiva.

A spiegare il senso del progetto è il direttore del CFPA Alan Vaninetti, che sottolinea la volontà di rendere la scuola “sempre più aperta al territorio”, capace di supportare non solo gli studenti ma anche i genitori, offrendo strumenti chiari e accessibili per affrontare una fase complessa come quella adolescenziale. Un impegno condiviso anche dal presidente di Apaf, Francesco Maria Silverij, che evidenzia l’importanza di investire sulle famiglie e sul dialogo scuola-genitori come elemento fondamentale per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita.

Il primo incontro è in programma giovedì 5 febbraio alle 20.30 nella sede del CFPA di Casargo e sarà dedicato al tema “Come gestire il conflitto tra genitori e figli”, con un focus rivolto alle famiglie con ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. La serata, condotta dal dottor Massimiliano Ferrari attraverso il metodo MedianOS, potrà essere seguita anche online in diretta streaming dal sito della scuola, a conferma dell’attenzione del CFPA verso proposte formative inclusive e accessibili.