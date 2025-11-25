CFPA Casargo promuove l’iniziativa “Insieme contro la violenza sulle donne”

Martedì 2 dicembre alle 18.30 conferenza e testimonianze, alle 19.30 apericena su prenotazione

CASARGO – Un’iniziativa dedicata al contrasto della violenza di genere sarà ospitata presso il CFPA di Casargo, che martedì 2 dicembre propone un momento pubblico di sensibilizzazione dal titolo “Insieme contro la violenza sulle donne”. L’appuntamento prevede alle 18.30 una conferenza con testimonianze, seguita alle 19.30 da un’apericena su prenotazione.

L’evento è organizzato dal Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo e vede il coinvolgimento della Provincia di Lecco, della Città di Lecco, del Comune di Casargo, dell’Ambito Territoriale di Bellano. La proposta si inserisce in un percorso di attenzione al tema e punta a offrire un luogo in cui ascoltare esperienze dirette e riflettere in modo condiviso.

L’iniziativa intende favorire partecipazione e consapevolezza, mettendo al centro il valore del racconto e dell’incontro. Le iscrizioni sono gestite attraverso il portale dedicato, indicato in locandina, così come i recapiti della segreteria del CFPA per eventuali informazioni.