Cfpa Casargo sul podio a Torino: secondo posto al Concorso di Pasticceria per due allieve

Giorgia Ciscato e Valentina Bruga premiate il 20 aprile al concorso “Dolci Sapori di Pace e Natura”

In gara istituti da tutta Italia sul tema ispirato a San Francesco d’Assisi

CASARGO – Un risultato di rilievo nazionale per il Cfpa di Casargo, che conquista il secondo posto al XVIII Concorso di Pasticceria “Dolci Sapori di Pace e Natura”, svoltosi il 20 aprile alla Piazza dei Mestieri di Torino.

A salire sul podio sono state Giorgia Ciscato e Valentina Bruga, allieve del quarto anno dell’indirizzo Tecnico delle Produzioni Alimentari – Pasticceria, accompagnate dal docente Simone Spini, che ha seguito e guidato il lavoro progettuale e tecnico.

Il concorso ha visto la partecipazione di istituti alberghieri e centri di formazione professionale provenienti da diversi territori italiani, chiamati a confrontarsi su un tema ispirato alla figura di San Francesco d’Assisi, simbolo di pace, semplicità e armonia con la natura.

Le studentesse di Casargo si sono distinte con il progetto “Dolce delle Creature”, una creazione che ha unito tecnica, ricerca e significato. Il lavoro si è sviluppato come un racconto gastronomico, composto da una torta moderna articolata in più elementi e affiancata da una pièce artistica in cioccolato, pensata come completamento simbolico del dessert. Ogni ingrediente è stato scelto con una precisa valenza evocativa, in equilibrio tra tradizione, territorio e contemporaneità.

Il risultato rappresenta un traguardo significativo non solo per le allieve protagoniste, ma per l’intero istituto, che si conferma punto di riferimento nella formazione professionale alberghiera.

“Questo risultato conferma la solidità del nostro modello formativo, che mette al centro i ragazzi e li accompagna in esperienze concrete e qualificanti, capaci di unire competenze tecniche, cultura e visione,” sottolinea Francesco Maria Silverij, presidente di APAF, ente della Provincia di Lecco che gestisce il Cfpa di Casargo.

Il lavoro sviluppato sotto la guida del docente Simone Spini evidenzia inoltre il valore dell’integrazione tra formazione e accompagnamento professionale, elemento fondamentale per preparare figure qualificate e consapevoli.

Il Cfpa di Casargo prosegue così il proprio percorso di crescita, portando il nome dell’istituto e del territorio su palcoscenici di livello nazionale attraverso risultati che premiano impegno, qualità e competenze.