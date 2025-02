Cfpa Casargo. Un centro di eccellenza per la formazione e il futuro dei giovani

Il Cfpa forma i professionisti del futuro nell’ospitalità e nel settore agricolo

“Il centro non è solo una scuola, ma una vera e propria comunità educante”

CASARGO – Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo è da decenni un punto di riferimento per i giovani che aspirano a una carriera nel settore dell’ospitalità. Inizialmente concepito come centro regionale di eccellenza, oggi è gestito dall’Agenzia Provinciale Attività Formative (APAF) della Provincia di Lecco, continuando a preservare la sua missione di formare professionisti altamente qualificati nel settore alberghiero.

Il Cfpa di Casargo offre da sempre percorsi formativi consolidati nei settori della cucina, della sala-bar e della pasticceria, a cui si è recentemente aggiunto un nuovo corso di operatore agricolo con specializzazione nella produzione casearia.

Il corso, nato grazie alla collaborazione con le aziende locali, offre agli allievi un approccio pratico e integrato. Oltre alle lezioni teoriche, gli studenti partecipano ogni settimana a 12 ore di laboratorio, suddivise in 4 ore in cucina, 4 ore in stalla e 4 ore presso le aziende agricole del territorio. Questo permette loro di acquisire competenze dirette lungo tutta la filiera del latte, dalla produzione alla trasformazione del prodotto finito.

Il vero valore aggiunto del centro, però, va oltre la formazione tecnica: il modello educativo si propone di far crescere i ragazzi in modo completo, sviluppando non solo le loro competenze professionali, ma anche il loro equilibrio e la loro maturità umana.

L’85% degli studenti opta per il regime convittuale, un’opportunità che li immerge in un ambiente stimolante, dove imparano a rispettare le regole e a sviluppare la disciplina fondamentale per affrontare il mondo del lavoro. Al termine del percorso, gli studenti possono conseguire il diploma di maturità o ottenere qualifiche professionali al terzo e quarto anno, tutte riconosciute in tutta Europa.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione di APAF, Francesco Maria Silverij, annuncia un importante sviluppo: l’introduzione di un nuovo corso dedicato all’accoglienza e al marketing turistico. “L’obiettivo è formare una figura professionale poliedrica, dotata di una profonda conoscenza del territorio, eccellenti capacità comunicative e relazionali, e la capacità di rispondere alle esigenze del cliente, creando le condizioni ideali per un soggiorno piacevole in una struttura ricettiva. Una figura sempre più richiesta dagli operatori del settore”.

“Il professionista che uscirà dalla nostra scuola saprà svolgere sia funzioni di front office che di tipo organizzativo-progettuale, per aiutare i clienti a vivere la migliore esperienza sul territorio: dovrà sapere consigliare le location più adatte, gli eventi e fornire tutte le necessarie risposte agli ospiti del proprio locale. Dovrà avere ottime capacità relazionali, conoscere almeno due lingue straniere e annoverare una buona familiarità con gli strumenti informatici, i social e i mezzi di comunicazione” spiega Francesco Maria Silverij.

Il Cfpa di Casargo si distingue per la sua stretta collaborazione con le eccellenze del territorio del Lago di Como e con prestigiose realtà a livello nazionale. Grazie a stage di 11 settimane nei secondi, terzi e quarti anni, gli studenti hanno l’opportunità di confrontarsi con contesti di alto livello, spesso stellati, e di guadagnarsi riconoscimenti per la loro professionalità. Non sorprende, dunque, che l’85% degli alunni continui con successo la propria carriera nel settore di riferimento.

Il convitto è il cuore pulsante del centro, un ambiente dove i ragazzi non solo studiano, ma vivono anche momenti di socializzazione, attività sportive e laboratori ricreativi, guidati da educatori altamente qualificati. La disciplina, il rispetto delle regole e la cura delle relazioni interpersonali sono pilastri essenziali per preparare i giovani ad affrontare con successo il mondo del lavoro.

Il successo del Cfpa di Casargo è il risultato di un team affiatato, composto da docenti altamente qualificati, esperti del settore e da un’equipe pedagogico-educativa che include pedagogisti, educatori e psicologi. Insieme, supportano i ragazzi in un percorso formativo e umano su misura, in grado di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

“Il Cfpa di Casargo non è solo una scuola, ma una vera e propria comunità educante, dove i giovani possono costruire il proprio futuro professionale e umano, preparandosi a diventare cittadini e lavoratori competenti e consapevoli” conclude il direttore Alan Vaninetti.