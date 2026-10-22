Chiusure lungo la strada Ballabio-Piani Resinelli: al via i lavori di asfaltatura

Gli interventi dal 26 al 30 ottobre con orari e modalità differenti a seconda dei giorni

Il week-end la strada rimarrà percorribile senza limitazioni

BALLABIO – Terminata l’installazione dei nuovi guard-rail è ora il momento delle tanto attese asfaltature.

Una manutenzione straordinaria costata complessivamente 650.000 euro e possibile grazie al bando regionale delle valli prealpine ad opera della Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino in partenariato e con la compartecipazione economica dei quattro comuni della convenzione (Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del Lario).

Queste asfaltature fanno seguito a quelle recentemente realizzate tra l’11° e il 14° tornante e nel tratto iniziale fino al 1° tornante, costate complessivamente 150.000 euro e finanziate con fondi propri dei quattro comuni in convenzione.

“Il lavoro da fare è tanto e ne siamo tutti consapevoli ma la direzione intrapresa è quella giusta – dichiara il Sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola -. Desidero ringraziare tutte le parti in causa, a partire da Regione Lombardia ed il sottosegretario Mauro Piazza per l’importante collaborazione, dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e il presidente Antonio Rusconi, nonché tutti i comuni della convenzione dei Piani Resinelli con un ringraziamento particolare a Roberto Azzoni, sindaco del comune capofila e colui che più di ogni altro segue ogni aspetto di questa bellissima località turistica”.

Le chiusure per lavori sono previste dal 26 al 30 ottobre, con orari e modalità differenti a seconda dei giorni (vedi la locandina in basso), mentre per il week-end la strada rimarrà liberamente percorribile. In caso di pioggia o altre eventualità potrebbe esserci una breve proroga nei giorni della settimana successiva.