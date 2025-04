Comunità Montana Valsassina rinnova il suo impegno per la salvaguardia ambientale

A fine marzo si è tenuto un corso sui servizi legati allo stoccaggio e alla non emissione del carbonio

All’iniziativa legata alla Certificazione PEFC hanno partecipato 34 professionisti provenienti da tutta Italia

BARZIO – Lo scorso autunno la Comunità Montana della Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha ricevuto la Certificazione PEFC per la corretta gestione sostenibile del 35% della propria superficie boschiva. La certificazione premia, infatti, la gestione sostenibile e corretta delle foreste in conformità con gli standard dettati da una filiera di prodotti di origine forestale.

La certificazione si estende anche ai servizi ecosistemici, come la fissazione del carbonio (un credito vale 12 euro), la sostenibilità (22 euro a credito) e la protezione dal dissesto idrogeologico.

Per diffondere ulteriormente l’importanza della certificazione PEFC la Comunità Montana ha organizzato il 28 marzo un’importante iniziativa formativa affinché si possa proseguire nella corretta salvaguardia ambientale e nella lotta al cambiamento climatico.

Nello specifico ha organizzato un corso formativo sui servizi ecosistemici legati allo stoccaggio e alla non emissione del carbonio a cui hanno partecipato 34 professionisti dottori forestali provenienti da diverse province della regione. L’incontro ha fornito strumenti concreti per comprendere il ruolo fondamentale delle foreste nella mitigazione del cambiamento climatico, attraverso la cattura e il mantenimento del carbonio.

L’organizzazione del corso dimostra la determinazione dell’Ente nel guidare il proprio territorio verso un futuro più sostenibile, dove la certificazione PEFC diventa un motore di crescita responsabile e di tutela ambientale.

La Comunità Montana, in una nota stampa, desidera ringraziare: “Il dott. Antonio Brunori e la dott.ssa Francesca Dini dell’Associazione PEFC – ITALIA che hanno curato e tenuto le lezioni del corso e tutti i partecipanti per la loro attiva partecipazione e impegno e si augura che il corso abbia fornito le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere e valorizzare una gestione forestale sostenibile”.