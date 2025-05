Cortenova. Martedì l’Arcivescovo Delpini in Valsassina per la benedizione della Madonna dei Crotti

La grotta che accoglie la statua è stata oggetto di importanti lavori di consolidamento da parte dell’Amministrazione

Diversi gli appuntamenti in preparazione dell’evento. Martedì alle 21 messa solenne alla Madonna dei Crotti

CORTENOVA – La Comunità valsassinese si appresta ad accogliere l’arrivo dell’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini martedì 13 maggio in occasione della benedizione della Madonna dei Crotti.

La statua votiva della Madonna di Lourdes, alta 4 metri e del peso di 8 quintali, è accolta in una grotta naturale a lato della sponda sinistra del Pioverna dal 1937. La scultura venne realizzata dagli artigianelli di Milano e donata da un anonimo fedele di Cortenova. Venne trasportata in paese in 4 pezzi separati e sistemata sopra un basamento.

Il crotto naturale negli anni è stato naturalmente soggetto a erosione e deterioramento al punto da rendere indispensabili delle opere di consolidamento. Il lavori sono stati avviati dall’Amministrazione Comunale nel 2023 e terminati a fine 2024. L’intervento totale ha avuto un costo di 740 mila euro, 500 dei quali finanziati da Regione Lombardia.

“Sono contento che L’Arcivescovo abbia mantenuto una promessa fatta da lui stesso alla gente di Cortenova e in particolare al Sindaco Sergio Galperti – commenta Don William Abbruzzese, parroco della Comunità Pastorale Madonna della Neve – Quando gli erano stati illustrati tutti i lavori è stato lui stesso ad annunciare che una volta terminati gli interventi sarebbe arrivato per la benedizione la statua. Ha quindi accettato subito il mio invito e mi ha chiesto di realizzare un triduo in preparazione all’evento. Ho coinvolto il decanato e tutti i ragazzi. I giovani che frequentano la terza media faranno la professione di fede proprio la sera stessa della benedizione”.

Martedì 13 maggio alle ore 17 a Pasturo ci sarà l’incontro con i ragazzi di terza media e la fiaccolata verso i Crotti di Cortenova e a seguire la Professione di Fede.

L’Arcivescovo Delpini si recherà alle 18 a Premana per il centesimo anniversario della Madonna del Rosario per poi tornare a Cortenova alle 21 per la Messa Solenne alla Madonna dei Crotti.