Cremeno, giovani violinisti per il gemellaggio Barzio–Magland

“Armonie senza frontiere” celebra i 20 anni di amicizia tra le due comunità con uno scambio musicale internazionale

Sabato 18 aprile alle 20.45 alla scuola di Cremeno

CREMENO – Un incontro musicale tra Italia e Francia nel segno del gemellaggio e dell’amicizia tra comunità. Sabato 18 aprile alle 20.45 gli spazi della scuola secondaria di Cremeno, in piazza del Consiglio 1, ospiteranno il concerto “Armonie senza frontiere”, che vedrà protagonisti i giovani violinisti della scuola di musica, danza e teatro di Sallanches insieme agli studenti della classe di musica dell’Istituto comprensivo dell’Altopiano.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di scambio culturale tra Barzio e Magland, già consolidato negli anni e recentemente celebrato con la trasferta del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio in Francia e la partecipazione delle istituzioni locali alle celebrazioni per i vent’anni di gemellaggio.

Dopo la visita oltralpe dello scorso settembre, questa volta sarà una rappresentanza francese a raggiungere la Valsassina, confermando la continuità del rapporto tra le due comunità.