Cremeno, inaugurato il Centro per le Famiglie ‘Meraviglia’

Sarà un nuovo punto di riferimento per tutte le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito di Bellano

CREMENO – È stato inaugurato ufficialmente ieri il Centro per la Famiglia “Meraviglia”, un nuovo punto di riferimento per tutte le famiglie residenti nei Comuni dell’Ambito di Bellano, con sede operativa presso lo spazio polifunzionale messo a disposizione dal Comune di Cremeno in Piazza S. Maria – frazione di Maggio.

Attraverso la realizzazione di azioni ed interventi diversificati e integrati, il Centro vuole perseguire il benessere delle famiglie in un’ottica preventiva, di promozione e di accompagnamento della famiglia in tutto il suo ciclo di vita.

“Il progetto “Meraviglia: mettere al centro la famiglia” è stato avviato dal 1° luglio grazie al finanziamento da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito dell’iniziativa “CENTRI PER LA FAMIGLIA” DGR 1507/23. Ente capofila è la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera, come capofila dell’Ambito territoriale di Bellano, con un’ampia rete di partenariato composta dai Comuni di Cremeno e di Bellano, Consorzio Consolida, le cooperative Omnia Language, La Muggiasca e Sineresi, Auser Leucum, Associazione Puppenfesten e Fondazione Don S. Caccia” racconta Federica Bolognani, coordinatrice Ufficio di Piano Ambito di Bellano, che prosegue: “Nella co-progettazione con le reti di Terzo Settore, ci hanno guidati alcuni elementi cardine: la sistematizzazione delle reti di lavoro già esistenti con le famiglie, il protagonismo delle famiglie stesse e la ricomposizione delle tante misure di welfare a sostegno della famiglia.”

“La collaborazione di tanti enti è un elemento importante per questo progetto: i disagi della popolazione stanno crescendo e sono sempre più complessi. Serve un lavoro di squadra per rispondere a questi bisogni. Come Comune crediamo moltissimo in questa iniziativa e ci è sembrata un’occasione davvero preziosa per animare questo spazio” sono le parole del sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi.

Raffaella Cogliati, responsabile del progetto per la cooperativa Sineresi, ha raccontato le prime attività già a disposizione dei cittadini: “come prime attività del Centro, la rete di progetto propone degli sportelli, con diverse finalità, allo scopo di offrire spazi diversificati di accoglienza, incontro, ascolto e orientamento alla famiglia intesa a 360 gradi: genitori, adulti, bambini e ragazzi, persone anziane e caregiver.”

In particolare:

SPORTELLO ASSISTENTI FAMIGLIARI: supporto per i caregiver nella scelta di un assistente famigliare (“badante”), con un accompagnamento costante in tutte le fasi di inserimento, anche in relazione alle misure di sostegno economico, alle agevolazioni fiscali e agli aspetti contrattuali. A cura di Omnia Language.

SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AI SERVIZI DEL TERRITORIO: accompagnamento e orientamento rispetto ai servizi che il territorio propone e dedicati a bambini, ragazzi, persone anziane o con disabilità, ma anche agli aspetti di sostegno al reddito (misure regionali, contributi, ecc). Lo sportello è curato da Omnia Language.

SPORTELLO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ E ALLA COPPIA: ascolto e consulenza dedicato alle famiglie con figli e alle coppie. A cura di Fondazione Don S. Caccia.

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER BAMBINI E RAGAZZI: uno spazio dedicato a chi sta crescendo e sente la necessità di essere ascoltato e accompagnato in momenti delicati del proprio percorso. A cura di Omnia Language in collaborazione con l’associazione Dialoegando.

SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AGLI ADULTI: spazio dedicato all’ascolto e alla consulenza psicologica per persone adulte. A cura della cooperativa Sineresi.

SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE ANZIANE E LORO FAMIGLIARI: uno sportello che sostiene persone anziane e loro famigliari nell’informazione circa le opportunità presenti sul territorio, come centri diurni o residenziali, trasporti, attività di socializzazione e tempo libero, ma anche misure economiche di sostegno. A cura di Auser Leucum.

Per poter accedere agli sportelli è possibile prendere appuntamento mandando una mail a centrofamigliameraviglia@valsassina.it oppure telefonando al numero 351.4937679 nei seguenti orari (altrimenti lasciare un messaggio in segreteria):

– Lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30

– Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30

– Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

– Venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

· Recarsi direttamente al Centro per un momento di prima accoglienza nei seguenti giorni e orari:

– Lunedì dalle 8.30 alle 12.30

– Giovedì dalle 16.00 alle 19.00

Il progetto vede anche la presenza di una sede secondaria, denominata “Spoke”, nel territorio del Comune di Bellano, presso lo Spazio Incontro, che al momento ospita lo Sportello Assistenti Familiari e lo sportello informativo e di orientamento ai servizi del territorio; sono poi attivi il polo educativo “Pac-Man”, con attenzione ai minori fragili e con disabilità, e lo Spazio Compiti.

Nel corso del progetto, che ha una durata di 18 mesi, verranno poi organizzate varie offerte laboratoriali come arteterapia, psicomotricità, stimolazione cognitiva, gioco assistito, corsi di digitalizzazione. Durante l’autunno saranno organizzati anche alcuni eventi per promuovere le attività del Centro, ma anche per sensibilizzare rispetto ad alcune tematiche relative alla famiglia, oltre all’apertura dei canali social e della diffusione di materiale dedicato, per poter rimanere sempre aggiornati sulle iniziative in corso.

Per informazioni: centrofamigliameraviglia@valsassina.it