Primaluna. Da oggi tre giorni di festa a Vimogno in onore della patrona Sant’Anna

Saranno aperte le caratteristiche corti con laboratori, degustazioni di piatti tipici ed esposizione di artisti locali

PRIMALUNA – Il Gruppo Amici Vimogno come da trazione mette in scena tre giorni di festeggiamenti per la patrona Sant’Anna. La comunità, della caratteristica frazione di Primaluna, è pronta per ritrovarsi in occasione della tradizionale Festa di Sant’Anna, un appuntamento che ogni anno richiama fedeli, famiglie e visitatori in un clima di fede, amicizia e condivisione.

Il programma della festa, che prende il via oggi venerdì, prevede i momenti religiosi dedicati alla patrona, ma saranno diverse le occasioni in calendario per vivere insieme le antiche tradizioni del paese.

Accanto alle celebrazioni religiose non mancheranno i momenti di festa e convivialità. La Festa di Sant’Anna rappresenta da sempre un momento importante per la vita della comunità di Vimogno, grazie all’impegno dei numerosi volontari che, come ogni anno, rendono possibile l’organizzazione dell’evento.

Per l’occasione sarà possibile visitare le caratteristiche corti del borgo, ogni chiostro ospiterà una piacevole sorpresa: piatti tipici, laboratorio della lana, laboratorio del legno ed esposizione di opere d’arte di artisti locali.

I festeggiamenti iniziano venerdì per culminare domenica con la messa solenne alle ore 11, durante la giornata sarà possibile apprezzare la cucina con piatti tipici, sono previsti momenti di intrattenimento per grandi e piccoli.