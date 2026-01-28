Diga di Pagnona: risorse certe per la sicurezza del Varrone e dell’abitato di Dervio

Via libera alla convenzione tra Regione Lombardia ed Enel Green Power per la pulizia dell’alveo e la gestione dei sedimenti della diga

Previsto per il primo anno lo spostamento di 3.000 metri cubi di detriti per proteggere il territorio a valle e le comunità montane

PAGNONA – Una risposta concreta per la sicurezza idraulica della Valvarrone e, in particolare, per la protezione dell’abitato di Dervio. Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con Enel Green Power per la gestione dei sedimenti della diga di Pagnona, un provvedimento che sblocca risorse e pianificazione per la cura del torrente Varrone.

L’accordo disciplina i rapporti tra Regione Lombardia ed Enel Green Power, introducendo un contributo economico annuo che il concessionario verserà alla Regione. Questi fondi saranno vincolati alla pulizia dell’alveo e alla manutenzione delle briglie filtranti, infrastrutture vitali per evitare che detriti e fango minaccino i centri abitati in caso di forti piogge.

Per il primo anno di applicazione della convenzione è già prevista un’azione di gestione dei sedimenti, con una fluitazione stimata di circa 3.000 metri cubi, a conferma del carattere operativo e immediato dell’accordo.

“Con questo provvedimento Regione Lombardia rafforza la tutela del territorio, assicurando un sistema stabile e verificabile di gestione dei sedimenti e di protezione dell’alveo del torrente Varrone, in un’area particolarmente sensibile dal punto di vista idrogeologico”, dichiara il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Montagna Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia).

L’intesa promuove un modello di gestione che coinvolge direttamente i Comuni e gli enti locali, permettendo una manutenzione del territorio più snella e coordinata.

“Difendere i territori montani significa garantire sicurezza, equilibrio ambientale e qualità della vita alle comunità locali. Questa convenzione rappresenta una risposta concreta e responsabile a queste esigenze. Ringrazio i Responsabili di Enel Italia ed Enel Green Power, con i quali stiamo portando avanti una proficua collaborazione sul territorio, penso ad esempio al recente e innovativo progetto d’illuminazione architetturale realizzato da Enel nella centrale idroelettrica di Corenno Plinio” conclude il Presidente Zamperini.