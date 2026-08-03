Dog Day 2026 a Cortenova: in tanti per il momento di crescita e di cultura cinofila

Una domenica di formazione, condivisione e divertimento a quattro zampe

Fra i protagonisti di questa quinta edizione si sono visti cani di diverse età e razze

CORTENOVA – Si è chiuso con un autentico successo il Dog Day 2026, la fortunata manifestazione giunta quest’anno alla sua quinta edizione. La giornata, andata in scena domenica 2 agosto e patrocinata dal Comune di Cortenova, si è tenuta come da tradizione nel campo dell’educatrice cinofila Michela Valentinuzzi in via Carreggiata a Cortenova, che ha organizzato e guidato l’evento che, ancora una volta, ha fatto registrare il tutto esaurito, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli amanti degli animali della Valsassina e dell’intera provincia di Lecco.

Il format, ormai collaudato e vincente, ha offerto ai numerosi partecipanti l’opportunità di usufruire di consulenze professionali gratuite e personalizzate. Tanti proprietari hanno approfittato dell’occasione per togliersi dubbi, superare piccoli problemi di comportamento e ricevere suggerimenti preziosi per migliorare la relazione e la sintonia con i propri amici a quattro zampe.

Fra i protagonisti di questa quinta edizione si sono visti cani di diverse età e razze accompagnati da proprietari e famiglie curiose, attente, sempre più consapevoli e rigorosamente orientate al benessere e alle reali esigenze dei propri cani.

Il Dog Day si conferma così molto più di una semplice giornata di svago: è un momento di crescita e di cultura cinofila per il territorio. E per chi non fosse riuscito a partecipare o volesse approfondire il percorso intrapreso, l’attività non si ferma qui: Michela Valentinuzzi continuerà a proporre nella stessa location di Cortenova percorsi educativi, consulenze pre e post affido e momenti di socializzazione per tutto l’anno. Tutte le informazioni e i contatti restano disponibili sul sito ufficiale www.michelavalentinuzzi.it e sulle pagine social dedicate.