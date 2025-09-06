È partita la fiaccolata giubilare da Premana a Imbersago: 53 km di fede

La fiaccolata è attesa a Brivio per le 9.30 di oggi, sabato, poi al Santuario della Madonna del Bosco per la messa

PREMANA/IMBERSAGO – È partita ieri sera, venerdì 5 settembre, dalla piazza della chiesa di Premana la fiaccolata giubilare che porterà numerosi pellegrini fino al Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago. Dopo la benedizione della fiaccola alle 20.30, il corteo si è messo in cammino intorno alle 21.00, attraversando la Valsassina e la città di Lecco nel cuore della notte.

L’iniziativa, organizzata in occasione del Giubileo, intende unire fede, tradizione e comunità lungo un percorso di oltre 50 chilometri. Secondo il programma, la fiaccola ha raggiunto Ballabio verso le 3.30 e alle 6.30 è transitata da Lecco, lungo la ciclabile Palataurus. L’arrivo a Imbersago è previsto per le 9.30, dove sarà possibile per i pellegrini che giungeranno in pullman unirsi al gruppo per l’ultimo tratto.

Il momento conclusivo sarà la messa delle 11.00 al Santuario, culmine del cammino e occasione di raccoglimento spirituale.

La fiaccola è seguita da un’ammiraglia che garantisce assistenza ai pellegrini durante il tragitto. Ognuno, secondo le proprie possibilità, ha potuto aggregarsi nei punti precedentemente indicati (3:30 Ballabio Campo Sportivo, 6:30 Lecco ciclabile Rivabella, 9:30 arrivo a Brivio), per aderire all’iniziativa religiosa e spirituale.