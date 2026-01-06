Epifania a Introbio, grande partecipazione tra fede e tradizione

L’evento organizzato da Pro Loco e Alpini con il patrocinio del Comune ha coinvolto famiglie e bambini

INTROBIO – Grande partecipazione e clima di condivisione hanno caratterizzato la serata dedicata all’Epifania a Introbio, che ha visto il paese rispondere con presenza e coinvolgimento sia al momento religioso sia all’evento folkloristico organizzato a corredo della ricorrenza.

La funzione in chiesa ha registrato un’affluenza significativa, confermando il valore della celebrazione per la comunità locale. A fare da cornice, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Introbio insieme al gruppo Alpini, con il patrocinio del Comune, che ha accompagnato l’arrivo dei Tre Re alla Natività. Un percorso partecipato, seguito da numerosi cittadini che ha unito tradizione religiosa e dimensione popolare.

La festa è poi proseguita in oratorio nella serata di lunedì 5 gennaio. A partire dalle 19.00 gli Alpini hanno preparato la busecca, momento conviviale aperto a tutti che ha rappresentato uno dei punti centrali dell’iniziativa. Il vin brulè invece è servito per riscaldare l’attesa della Befana giunta in bici che ha poi distribuito dolci e caramelle ai più piccoli. Nonostante il freddo, la risposta è stata positiva e costante, con famiglie e residenti presenti fino a sera.

Una serata fredda dal punto di vista climatico, ma calda nella partecipazione, che ha restituito l’immagine di un paese coinvolto e presente, capace di ritrovarsi attorno alle proprie tradizioni grazie al lavoro congiunto delle realtà associative locali.