Ex colonia ferrovieri di Ballabio, il Comune ribadisce il divieto di accesso

Sostituito il vecchio cartello ormai deteriorato dalle intemperie lungo via Provinciale

“Lo stabile è in uno stato precario, il tetto è pericolante”, spiega il sindaco dopo la sostituzione della segnaletica ormai consumata dal tempo

BALLABIO – Un’ordinanza già in vigore da tempo, ma ora ribadita con un nuovo cartello affisso all’esterno dell’ex colonia ferrovieri di Ballabio, lungo via Provinciale, al posto di quello precedente ormai deteriorato dalle intemperie. Il Comune è tornato così a richiamare l’attenzione sul divieto assoluto di accesso all’edificio, da anni in stato di abbandono e considerato pericoloso.

“Lo stabile è in uno stato precario, il tetto è pericolante e abbiamo voluto ribadire il divieto di ingresso a chiunque, vista la pericolosità della situazione”, spiega il sindaco Giovanni Bruno Bussola, sottolineando come l’area continui a rappresentare una criticità sotto il profilo della sicurezza.

L’ex colonia versa infatti da tempo in condizioni di forte degrado. Una situazione che, pur trattandosi di una proprietà privata, continua a creare preoccupazione anche per l’amministrazione comunale, chiamata a monitorare la zona ed evitare accessi non autorizzati.

“Al momento – aggiunge il sindaco – non ci sono trattative in essere. Il proprietario non sembra intenzionato a vendere o, quanto meno, nonostante in tempi anche recenti sembrerebbe siano giunte offerte, la proprietà ha sempre rifiutato. Purtroppo quello stabile sta diventando un problema. Come Comune è impensabile un acquisto, quindi dobbiamo solo sperare e, per quel che ci compete, favorire eventuali opportunità, anche mediante lo strumento del PGT, affinché si possa guardare a quell’area in prospettiva e con una nuova progettualità”.

Tra le ipotesi emerse negli ultimi tempi anche quella di destinare l’area a una casa di comunità per anziani, soluzione che secondo il primo cittadino potrebbe rappresentare una prospettiva concreta per il futuro del comparto.

“Sarebbe forse la soluzione migliore. Ben si presta il posto, a Ballabio effettivamente una casa per anziani manca, ma anche guardando in prospettiva, visto che ad oggi un quarto della popolazione della provincia di Lecco è Over 65, potrebbe essere una soluzione interessante. Al momento possiamo solo aspettare e da parte nostra presidiare la zona per evitare che curiosi mettano piede o che diventi un riparo per malintenzionati”.