Festa della Donna: a Ballabio un seminario di autodifesa gratuito

Patrocinato dal Comune, si terrà domenica 10 marzo

“Iniziativa concreta per tutelare i diritti delle donne”

BALLABIO – In occasione della Giornata Internazionale della Donna il Comune di Ballabio ha voluto patrocinare un seminario di autodifesa e anti-aggressione femminile.

Il corso, gratuito, sarà tenuto dalla ballabiese Eleonora La Rosa, istruttrice e coordinatore provinciale di Federkravmaga Italia, domenica 10 marzo dalle ore 10 alle ore 12.30 presso la palestra comunale di Ballabio.

“La Giunta Comunale – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – ha voluto sostenere questo progetto considerandolo estremamente meritevole e utile per le donne ballabiesi. Questa iniziativa fa seguito a quella di novembre 2023 in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, e vuole essere un’azione concreta a favore della tutela dei diritti delle donne. Voglio ringraziare per l’impegno profuso – conclude Bussola – l’istruttrice Eleonora La Rosa che, oltre a questo seminario, tiene anche un vero e proprio corso annuale sempre presso la palestra comunale”.