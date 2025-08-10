Festate a Ballabio: grande serata con i Cani Sciolti, eventi fino al 17 agosto

Al Parco Grignetta musica, ottimo cibo e tanta allegria

Ballabio si conferma la località perfetta per trascorrere l’estate in compagnia

BALLABIO – Grande musica con i Cani Sciolti, sabato sera, al Parco Grignetta a Ballabio. Una bella serata di musica con la nota band, ottimo cibo e tanta, tanta allegria nell’ambito dell’evento Festate a Ballabio. Anche quest’anno, ad agosto, ci saranno tanti appuntamenti… e Ballabio si conferma la località perfetta per trascorrere l’estate in compagnia.

Con Ltm Lecchese Turismo Manifestazioni e Telethon Coordinamento Provinciale Lecco al Parco Grignetta sarà festa fino al prossimo 17 agosto, grande novità per tutti i bambini con i giochi gonfiabili gratuiti aperti tutte le sere assieme a un ricco servizio bar e ristorante. Di seguito il programma completo.