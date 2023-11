Fiumi sicuri a Ballabio: al lavoro quattro gruppi di Protezione civile

L’iniziativa si è tenuta questa mattina, sabato e rientra in un progetto provinciale di mitigazione del rischio idrogeologico

Al lavoro una trentina di volontari di quattro gruppi comunali: Ballabio, Colico, Cortenova e Imbersago

BALLABIO – Una trentina di volontari di quattro diversi gruppi comunali, Ballabio, Colico, Cortenova e Imbersago, al lavoro nell’esercitazione di Protezione Civile “Fiumi Sicuri”. L’attività, che si è svolta nella mattina di oggi sabato 18 novembre, rientra in un progetto provinciale di mitigazione del rischio idrogeologico.

“Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno lavorato con solerzia e dedizione per il nostro territorio – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – e tengo a ringraziare anche la Provincia di Lecco ed il consigliere delegato Stefano Simonetti per il contributo economico che ha reso tutto ciò possibile”.

I volontari si sono ritrovati alle 7 e hanno lavorato ininterrottamente fino alle 13: il lavoro di pulizia e ripristino della piena sicurezza dell’alveo dei torrenti Grigna e Gerola è avvenuto anche con l’impiego di diversi escavatori e attrezzature messi a disposizione dall’impresa agricola 2M di Manzoni Matteo.

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto – dichiara il coordinatore di Ballabio Danilo Fezzi – e della collaborazione con gli altri gruppi di Protezione Civile del territorio lecchese. Sabato prossimo ricambieremo la disponibilità partecipando alla medesima iniziativa nel Comune di Imbersago”.