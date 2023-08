Frane. Sp 72 e Sp 62 chiuse ma viabilità sotto controllo

Traffico sta defluendo regolarmente sulla SS 36

Sospesi in super anche i cantieri notturni. Con buona probabilità già venerdì strade riaperte

VARENNA/TACENO – Hanno colpito, ma senza per ora far riscontrare grandi disagi alla viabilità, le due frane abbattutesi ieri sera, lunedì, sulla Sp 72 tra Lierna e Varenna, in località Pino, e in Valsassina nel tratto tra Portone e Taceno, sulla Sp 62, causate dal maltempo che già da diverse ore stava sferzando il territorio, mettendone a dura prova l’assetto idrogeologico, come già Regione Lombardia aveva preallertato.

Nonostante le chiusure messe in atto dalla Provincia di Lecco, fondamentali per compiere tutte le verifiche necessarie e mettere in sicurezza i fronti franosi, il traffico della Sp 72 sta in queste ore defluendo regolarmente verso la SS 36, al momento l’unica arteria principale completamente percorribile sulla sponda orientale del Lago di Como.

A darne riscontro è la Prefettura, dove oggi, martedì, si è svolta una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per discutere in merito ai due eventi franosi che hanno interessato il territorio lecchese e già da ieri si è insediato il Centro di Coordinamento Soccorsi per prevenire e fronteggiare fenomeni di pericolo per l’incolumità di persone e beni, mettendo a sistema le diverse azioni, preventive e di gestione, di competenza del sistema multilivello di Protezione Civile.

Per agevolare la circolazione, rimossi anche i cantieri ANAS sulla superstrada, persino in orario notturno. Per quanto riguarda la Sp 62, evidenziato come percorso alternativo via Esino-Parlasco-Cortenova. Anche qui al momento non si segnalano particolari problematiche viabilistiche: qui il traffico è peraltro più di natura locale. Su entrambe le strade momentaneamente interrotte comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco, in caso di necessità.

Per orientare gli utenti della strada la segnaletica delle interruzioni, sia sulle arterie provinciali che sulla SS 36, su quest’ultima tramite pannelli a messaggio variabile.

In chiave preventiva, condiviso anche un meccanismo di preallertamento per eventuali criticità sulla SS 36 attraverso una rapida comunicazione informale h 24 tra ANAS, Polizia Stradale e Prefettura. Inoltre, si è messa a sistema la collaborazione dei Sindaci dei Comuni interessati dall’interruzione, che hanno assicurato il concorso delle Polizie locali e dei Volontari comunali di protezione civile ove si verificassero problemi di intasamento del traffico.