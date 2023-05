Fuoristrada con Ferrari e Lamborghini alla Culmine: “colpa” del navigatore

“Non ci volevamo credere a quello che stavamo vedendo. E’ stata una scena surreale”

L’insolito episodio è successo ieri, alle 17, lungo la strada privata agrosilvopastorale che dalla Culmine di San Pietro porta a Morterone

CULMINE DI SAN PIETRO – Hanno strabuzzato gli occhi, increduli, alla vista di una Ferrari seguita da una Lamborghini in transito lungo la strada privata agrosilvopastorale che dalla Culmine di San Pietro porta a Morterone.

E’ successo ieri, intorno alle 17, quando i due bolidi provenienti da San Giovanni Bianco, anzichè proseguire lungo la SP64 verso Moggio, si sono infilati sulla strada sterrata che porta a Morterone.

“Stavamo passeggiando quando abbiamo sentito un rombo un po’ insolito – spiega la testimone che ha assistito alla scena insieme al padre – Credevamo fosse qualcuno in jeep e invece ci siamo trovati davanti una Ferrari seguita da una Lamborghini. Non ci volevamo credere a quello che stavamo vedendo. E’ stata una scena surreale”.

A bordo delle auto supersportive in versione “outback” c’erano due coppie di nazionalità estone.

“Quando ci hanno incrociati, hanno chiesto se quella fosse la strada giusta per raggiungere il Lago di Como. A quel punto gli abbiamo spiegato dove si erano cacciati, che proseguire sarebbe stato impossibile e che avrebbero dovuto fare inversione di marcia, ma il problema a quel punto era dove! L’ampiezza della carreggiata non lo consentiva e nelle vicinanze non ci sono spazi per fare manovra. Alla fine sono riusciti, non so come, nei pressi di un casello per la caccia dove la strada si allarga leggermente. Ci hanno seguiti a passo d’uomo mentre noi procedevamo a piedi fino al nostro pickup e da lì fino alla SP64, tornado sulla giusta strada, riprendendo il viaggio verso Bellano”.

La coppia a bordo della Ferrari, ha spiegato alla ragazza e al padre, che ad indurli in errore sarebbe stato il navigatore. “La signora a fianco del guidatore aveva una cartina. Credo stessero partecipando ad una randonnée automobilistica; infatti, quando siamo tornati sulla SP64, abbiamo visto transitare altre auto sportive. Credo che questa disavventura se la ricorderanno per molto tempo. Io sono riuscita a ‘rubare’ solo un breve video a testimonianza dell’accaduto… non ho osato fare foto, ma non sono riuscita a trattenere le risa quando li ho visti arrivare”.