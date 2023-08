Giir di Mont sinonimo di solidarietà: raccolte 620 paia di scarpe per Run2gether

La risposta all’iniziativa benefica è andata al di là delle più rosee aspettative

“Italia e Kenya, Premana e Kimabogo: è un altro tassello che rende più saldo il filo della solidarietà che unisce due mondi così distanti”

PREMANA – “Siamo super felici! Nel pieno spirito premanese del ‘dare una mano’ che unisce e anima i volontari del Giir di Mont, avete risposto alla nostra iniziativa di raccolta scarpe con numeri esagerati! Quasi 800 paia di scarpe raccolte nella due giorni di Giir di Mont, di cui ben 620 paia idonee per essere portate a Kiambogo”.

Non è ancora terminata l’euforia per il successo sportivo del Giir di Mont 2023 che il Comitato organizzatore si ritrova a celebrare la grande solidarietà mostrata dai premanesi. La skyrace, infatti, è stata l’occasione per organizzare una raccolta di scarpe da mandare in Africa attraverso gli atleti Run2gether, un’associazione oggi fortemente legata a Premana grazie a Filippo Fazzini, storico organizzatore, che ha dato vita al binomio Giir di Mont-Africa e lo ha sostenuto anche attraverso la vendita del suo libro “Giir di Mont. Oltre la Corsa” in cui racconta la storia della corsa di Premana.

L’obiettivo di Run2gether è quello di dare un’opportunità e aiutare ragazzi e ragazze africani nel far emergere i loro talenti. E l’aiuto che quest’anno ha voluto dare il Giir di Mont è stato quello di raccogliere più scarpe possibile. Le scarpe che noi buttiamo sono manna dal cielo per i giovani dell’Africa che vogliono correre e ambiscono a venire in Europa a gareggiare. La risposta è stata a dir poco inaspettata.

“Come sempre quando si chiama Premana risponde, ma un grazie va anche al Centro Sportivo Cortenova che ha aderito all’iniziativa. Non ci aspettavamo proprio una risposta del genere. Italia e Kenya, Premana e Kimabogo: è un altro tassello che rende più saldo il filo della solidarietà che unisce due mondi così distanti e voi tutti siete i protagonisti di questo gesto bellissimo verso chi ha più bisogno – hanno detto gli organizzatori ringraziando quanti hanno contribuito -. Grazie a tutti voi. Le scarpe raggiungeranno l’Africa tramite gli atleti Run2gether impegnati nelle gare europee e con viaggi di privati. Vista la generosità dimostrata, vi chiediamo ancora un aiuto: se avete valigie che non usate più, in uno stato di usura tale da consentirne ancora un corretto utilizzo, scrivetecelo sui social o a info@giirdimont.it, oppure contattate un membro del comitato organizzatore”.