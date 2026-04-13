Giornata del Verde Pulito: a Ballabio 60 volontari per l’ambiente

Grande partecipazione all’iniziativa promossa da Regione Lombardia

Coinvolti anche gli alunni della scuola primaria “Fantasia”

BALLABIO – Ancora una volta Ballabio risponde presente alla Giornata del Verde Pulito, confermando un forte senso civico e attenzione per il territorio. Sono stati circa sessanta i volontari che hanno partecipato all’iniziativa, tra membri della Protezione Civile locale, della sottosezione CAI di Ballabio, del Comitato Gemellaggi, dei cacciatori e numerosi cittadini.

Un impegno condiviso, nato dalla volontà di contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano, in linea con gli obiettivi promossi da Regione Lombardia. L’edizione di quest’anno, fortemente sostenuta dall’assessore all’Ambiente Roberto Paolo Ferrari, ha introdotto anche una significativa novità: una versione “junior” pensata per coinvolgere i più piccoli.

Protagonisti della giornata sono stati infatti anche gli alunni della scuola primaria “Fantasia” di Ballabio, che hanno partecipato con entusiasmo alle attività, imparando sul campo l’importanza del rispetto ambientale.

L’iniziativa si conferma così non solo un momento operativo di pulizia del territorio, ma anche un’occasione educativa e di sensibilizzazione. Un messaggio chiaro che parte dalla comunità: la salvaguardia dell’ambiente dipende dall’impegno quotidiano di ciascun cittadino.