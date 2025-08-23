Giovane talento di Ballabio vola alla più famosa scuola di danza di Parigi

Davide Badoni, 11 anni, un talento straordinario già protagonista a livello nazionale

Mamma Rossella e papà Cristian: “Sappiamo che non sarà facile per nessuno, ma non ci siamo sentiti di tarpargli le ali”

BALLABIO – C’è chi nasce sotto i riflettori e chi, con passo lieve ma deciso, costruisce il proprio cammino verso le stelle. Ed è ciò che sta facendo Davide, con la stessa intensità di chi sembra destinato a grandi palcoscenici.

Giovanissimo ballerino di soli 11 anni (compiuti lo scorso 1° aprile) ha già dimostrato un talento straordinario che potrebbe farlo diventare uno dei protagonisti della danza italiana (e non solo) del futuro.

Dal prossimo settembre lascerà da Ballabio, dove risiede con la famiglia, per volare a Parigi, approdando alla più famosa Scuola di Danza di Parigi. Scelto fra tantissimi per la sua innata bravura, qui resterà per un anno, da stagista, e se tutto andrà per il meglio entrerà a pieno titolo come studente.

Un percorso arduo, ma che il giovane Davide sembra affrontare con lo spirito giusto: “Pensavamo manifestasse qualche indecisione e invece è più convinto di noi”, raccontano papà Cristian e mamma Rossella.

La sua storia inizia a sette anni, quando seguendo la passione della sorella Giada approccia alla danza classica. La Maestra Barbara Fomasi nota subito le sue doti naturali. Da quel momento, ogni passo di Davide è stato un passo verso l’eccellenza: frequenta la scuola Arte Danza di Lecco sotto la guida di Cristina Romano e supera a pieni voti il suo primo esame RAD (Royal Academy of Dance). Dopo il debutto sul palcoscenico natalizio dell’Associazione Culturale e Sportiva ASC Ballabio, inizia a costruire coreografie originali insieme alle sue compagne, conquistando ori e argenti ai campionati nazionali CSI per tre anni consecutivi.

A soli otto anni Davide affronta il suo primo assolo al “Brianza Danza Festival”, e le sue performance gli valgono borse di studio prestigiose, tra cui quella per lo stage dell’Accademia Ucraina di Milano C.I.B.U., un’esperienza che lo segnerà profondamente e gli offrirà una formazione preziosa. La sua disciplina e la sua dedizione quotidiana, tra allenamenti in palestra e a casa, uniti al perfezionamento con la Maestra Sara De Col, lo portano a vincere l’oro per tre anni consecutivi ai campionati regionali e nazionali CSI e a imporsi in numerose altre competizioni.

Ma Davide non è solo talento: è presenza scenica, passione, emotività. Interpreta Franz nello spettacolo “Lo Schiaccianoci” per due anni consecutivi con la Compagnia del Domani, partecipa a “Mary Poppins” con il gruppo moderno della Maestra Daniela Pensotti e collabora a uno spettacolo per l’Airoldi e Muzzi di Lecco. Riconoscimenti importanti arrivano anche da grandi figure della danza: alla manifestazione SBAM viene premiato dal Maestro ex étoile Wilfried Romoli, dalla Maestra Lucia Geppi, e ottiene una prestigiosa borsa di studio per la scuola di New York.

“Avrebbe dovuto fare anche un’audizione alla Scala di Milano – spiegano mamma e papà – ma alcuni Maestri di danza ci hanno consigliato di aspettare ancora un po’, per via della sua giovane età. Poi, allo SBAM è successo quello che nessuno si aspettava e ci siamo ritrovati a metterlo su un areo per Parigi. Sappiamo che non sarà facile per nessuno, ne per noi che restiamo a casa, ne per lui che sarà lontano, ma ci siamo confrontati, ne abbiamo parlato e alla fine non ci siamo sentiti di tarpargli le ali”.

Così, oggi Davide si prepara a un nuovo capitolo: lasciare Ballabio, le sue compagne e le sue maestre per entrare in una delle scuole più importanti e qualificate del mondo. È un cambiamento fatto di sfide e novità, ma anche di grandi opportunità. Davide non entra in questo mondo a caso: lo fa con il cuore, la disciplina e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono.

Per mamma Rosella e papà Cristian una scelta per nulla facile e men che meno scontata, ma nel contempo sono consapevoli che questa è un’occasione per il piccolo Davide di provare a spiegare le ali e spiccare il volo…

Per lui, il palco del futuro non è più un sogno lontano: è un traguardo possibile. E anche noi, con entusiasmo e ammirazione, gli auguriamo di continuare a danzare verso la sua stella.